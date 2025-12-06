捷運站噁男「連抓多女屁股」！ 遭正義光頭哥霸氣壓制畫面曝

台北市捷運中山站附近5日發生1起噁男連續性騷擾事件，多名網友在社群指出，1名男子在捷運中山站附近連續襲擊5至8名女性臀部，多名被害者當場大喊「有變態」，並指認噁男，在路人的圍堵下報警，最後噁男當場被逮捕。（圖擷取自 Threads ）

有網友在社群平台Threads發文表示，他在中山區吃完飯準備回家，在中山捷運站外遇到一名變態男子，他竟然連續用手捏了5至8位女生的屁股，不是摸到那種，是「抓」！更扯的是，被抓到還在那裡假裝無辜、狡辯說沒有，但現場至少5至6位女生都有拍到、也親眼看到。

網友指出，還好現場女生都超勇敢，大家一起站出來指認，警方才能把他帶回警局，避免更多人受害。真的拜託大家遇到這種人，一定要說出來，「你站出來，就是在阻止下一個受害者。」

而從網友PO出的影片中可以看到身穿白色外套的男子一開始盤腿坐在地上，當噁男要逃跑時，眾人擋住他的去路，後來一位光頭正義哥從後方勒住噁男脖子，將其控制住撂倒在地。

轄管中山分局中一派出所據報，立即派員馳赴現場，現場被害人及友人共同指認簡男無故觸摸被害人身體，將簡男帶返所釐清。後續清查被害人數達6人，警方調查，簡男疑似從事仲介業，並曾犯下同類型的性騷擾事件，是名慣犯。警方帶同被害人至派出所完成報案提告，全案詢問依涉犯性騷擾防治法移送台北地檢署偵辦。