駕駛昏睡忠孝東路車道 警破窗驚醒酒駕男送辦

39歲的張姓男子前日（4）日酒醉後，竟將轎車停在台北市忠孝東路四段中間車道上昏睡不醒。（記者鄭景議翻攝）

39歲的張姓男子前日（4）日酒醉後，竟將轎車停在台北市忠孝東路四段中間車道上昏睡不醒。大安分局敦化南路派出所員警發現後上前攔查，由於張男對呼叫和拍打車窗都沒有反應，且車輛仍緩慢移動，為避免發生緊急危險，警方當機立斷實施破窗。張男聞聲驚醒後，經實施酒精濃度檢測，數值高達0.54mg/L，當場遭警方製單舉發並扣車，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

大安分局表示，警員於前日巡經忠孝東路四段時，發現一台轎車停於中間車道上遲遲未移動，遂上前攔查。到場後發現駕駛張男倒臥在駕駛座上，員警不斷呼叫、拍打車窗數分鐘，張男皆無反應。

請繼續往下閱讀...

由於該車輛仍不斷往前緩慢移動，嚴重威脅用路人安全，警方為避免緊急危難擴大，立即對該車輛實施破窗。張男聞聲才猛然驚醒，身上散發出濃厚酒味。

警方隨即對張男實施酒精濃度檢測，數值高達0.54mg/L，依規定製單舉發違規並扣車、扣牌。全案詢後依公共危險罪嫌移請偵查隊續辦。

大安分局呼籲民眾，千萬切勿酒後駕車，莫抱持僥倖心態。飲酒後若意識不清，應利用代駕或大眾運輸工具，切勿以身試法，害人又害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法