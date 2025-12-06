為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    駕駛昏睡忠孝東路車道 警破窗驚醒酒駕男送辦

    2025/12/06 08:09 記者鄭景議／台北報導
    39歲的張姓男子前日（4）日酒醉後，竟將轎車停在台北市忠孝東路四段中間車道上昏睡不醒。（記者鄭景議翻攝）

    39歲的張姓男子前日（4）日酒醉後，竟將轎車停在台北市忠孝東路四段中間車道上昏睡不醒。大安分局敦化南路派出所員警發現後上前攔查，由於張男對呼叫和拍打車窗都沒有反應，且車輛仍緩慢移動，為避免發生緊急危險，警方當機立斷實施破窗。張男聞聲驚醒後，經實施酒精濃度檢測，數值高達0.54mg/L，當場遭警方製單舉發並扣車，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

    大安分局表示，警員於前日巡經忠孝東路四段時，發現一台轎車停於中間車道上遲遲未移動，遂上前攔查。到場後發現駕駛張男倒臥在駕駛座上，員警不斷呼叫、拍打車窗數分鐘，張男皆無反應。

    由於該車輛仍不斷往前緩慢移動，嚴重威脅用路人安全，警方為避免緊急危難擴大，立即對該車輛實施破窗。張男聞聲才猛然驚醒，身上散發出濃厚酒味。

    警方隨即對張男實施酒精濃度檢測，數值高達0.54mg/L，依規定製單舉發違規並扣車、扣牌。全案詢後依公共危險罪嫌移請偵查隊續辦。

    大安分局呼籲民眾，千萬切勿酒後駕車，莫抱持僥倖心態。飲酒後若意識不清，應利用代駕或大眾運輸工具，切勿以身試法，害人又害己。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

