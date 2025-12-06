高風險場域整備共識營登場 新北特搜大隊分享光復鄉救援經驗

消防署、新北市消防局主辦高風險場域救援整備共識營。（記者吳仁捷翻攝）

內政部消防署、新北市消防局舉辦全國首場「消防機關高風險場域救援整備共識營」，其中聚焦「特殊類型火災」與「海河水域救援」等高風險場域安全策略，邀集全國各縣市消防機關、民間救災團體參與，分享經驗；其中新北特搜大隊分享到花蓮光復馬太鞍洪災區三梯次救援實務，在典型高風險災後場域出勤120人，即使面對溢流緊急撤離、深入災區搜救，不僅救出232人，也全員安全返隊，成為凝聚救災安全共識、救災安全決策的經典示範。

「114年消防機關高風險場域救援整備共識營」5、6兩日在新北市板橋登場，包括消防署長蕭煥章、新北市消防局長陳崇岳、消防學者沈子勝、文化大學校長王子奇等各界人士主講，課程涵蓋高風險火災、海域、水域救援、化學災害等領域，專業講師們從毒化災、水域、消防員殉職災例等專題分享，透過情境分析與交流，讓公私部門第一線救災團隊，共同研議安全辨識、危害預防與程序強化等議題，推動消防救災作業的系統化安全文化，降低最前線救災人員在高風險場域中的執勤風險。

消防署長蕭煥章表示，明年起，中央將全面協助各縣市消防單位建立消防安全官制度，在各類事故等高風險場域設置專責安全官監督角色，強化整體作業安全決策，透過跨域交流，有助提升第一線救難人員於高風險環境中自我防護能力與風險決策品質，確保每位救災弟兄皆能「平安出勤、平安返家」。

新北市消防局長陳崇岳說，消防人員的生命與健康，是整體救災體系最重要的安全資產。透過跨領域專家授課、案例解析與情境討論，將安全理念更深度融入作業程序，強化消防安全文化，為高風險災害救援注入新的安全動能。

蕭煥章進一步指出，近年災害樣態快速變化，除了高樓火警、電動車火災、極端氣候引發山洪、海河風險日益提升，救災安全不只是口號，而是責任；新北市等全國消防單位將第一線弟兄的安全放在最前面，透過制度、訓練與科技的全方位整合，建立救災安全模式。

消防署、新北市消防局主辦高風險場域救援整備共識營，消防署長蕭煥章（左）、新北消防局長陳崇岳（右）樂見「事故安全官」制度的推動。（記者吳仁捷翻攝）

