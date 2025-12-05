搭機遭行李砸昏腦震盪 金門榮民向立榮求償判賠2萬6

金門縣莊姓榮民去年搭乘立榮航空，座位上方行李架掉落1個行李背包重砸頸部，導致他一度昏倒，台北地院依「民航法」判立榮應賠償6000多元醫藥費、2萬元精神慰撫金。（資料照）

年約70歲的金門縣莊姓榮民，去年4月9日搭乘立榮航空班機飛往台北松山機場，降落後有人打開他座位上方行李架，掉落1個行李背包重砸頸部導致他一度昏倒，驗傷呈現頭頸部挫傷、腦震盪，事後他向立榮求償80萬元；台北地院認定莊男沒有過失，依「民航法」規定判立榮應賠償6000多元醫藥費、2萬元精神慰撫金。可上訴。

民航法第91條第1項明定：「乘客於航空器中或於上、下航空器時，因意外事故致死亡或傷害者，航空器使用人或運送人應負賠償之責」，若乘客有過失或可歸責於乘客，得減輕或免除賠償。

莊男指控，他在2024年4月9日搭乘B7-8822號班機由金門飛往台北，坐在第26排，當晚6時15分降落後，他座位上方行李架內其他乘客的背包掉落，正好砸到他的頸部，導致他腦震盪、頭頸部鈍挫傷，當場昏了過去，醒來時空服員正在找是誰的行李。

莊男主張，他因此事而神經系統、肌肉骨骼嚴重衰退，手腳麻痛，嚴重影響日常生活、騎車與開車的反應，因而常感恐懼不安，精神受到巨大損害，依消保法、民航法、民法、機票契約，索賠醫療費用9萬多元、加上慰撫金，共求償80萬元。

立榮航空答辯，原告於113年4月9日搭乘系爭班機，班機安全帶燈號熄滅後，莊男鄰座的牙姓男乘客就起身拿上方的行李，不慎掉落砸傷莊男，空服員得知後立即請航空護理站查看傷勢，牙男也當場提供聯絡方式給莊男，莊男2天後通知要提告，刑事過失傷害罪嫌已獲檢方不起訴。立榮認為自身沒有過失、無賠償責任，莊男應向行為人牙男求償。

牙男作證承認是他的背包掉落砸到人，起初說是他站在走道打開行李架，但後來改口是別人開的，行李架裡塞很多東西，他的行李就掉下來，他要去接但沒接到，砸到坐著的乘客。

法官認定，莊男於本次事件沒有任何故意或過失，立榮也未舉證莊男有何可歸責的事由，依民航法第91條第1項規定，立榮須對受傷的莊男負起損害賠償責任。

法官判立榮應賠償醫藥費6757元，審酌莊男是曾服役20多年的退伍榮民，年收入60多萬元，有存款數百萬元及股票、數筆不動產等，慰撫金以2萬元為宜，共應賠2萬6757元。可上訴。

