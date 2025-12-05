原民傳統槍砲免刑？男跟兒子吵架拿獵槍對準 二審逆轉改判2年緩刑

南投沈姓原住民與兒子因故口角，拿起獵槍直指兒子，檢方原認定此槍是傳統狩獵文化使用，僅依恐嚇罪起訴，台中高分院（見圖）認為，沈持槍恐嚇兒子行為逾越傳統目的，撤銷原判改依槍砲罪判他2年，緩刑5年，仍可上訴。（資料照）

南投沈姓原住民與兒子因故口角，激動下拿起獵槍、槍口直指兒子，嚇得對方奪門而出報警，檢方原認定此槍是傳統狩獵文化使用，僅依恐嚇罪起訴，但案件到了二審逆轉，台中高分院認為，沈持槍恐嚇兒子行為逾越傳統目的，撤銷原判改依槍砲罪判他2年，緩刑5年，仍可上訴。

去年10月14日晚間8時，沈男與妻子口角，兒子上前關心也捲入衝突、情緒爆發下拿起菜刀，導致沈男更加失控，竟取出自製獵槍，雖未上膛卻把槍口朝向兒子，兒子當下心生畏懼趕緊逃離報警，警方隨後在當晚11點20分於住家找到這把獵槍。

沈男供稱獵槍在山中撿到，只用來打獵從未作為犯罪工具，南投檢方也認為槍枝粗糙、符合作為生活工具情形，按「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條第1項規定，屬行政罰不構成刑責，僅依恐嚇罪起訴，南投地院一審也認同僅依恐嚇罪判沈拘役55日，得易科罰金，獵槍沒收。

案件到台中高分院二審指出，沈男的確得以基於傳統文化持有獵槍，但當他在家庭衝突中以槍口指向兒子時，已經「逾越了狩獵用途」，等同把合法文化工具轉為恐嚇犯罪工具，不能再用文化豁免條款逃避刑責；此外，檢察官雖僅就恐嚇起訴，但並未對「持槍」部分作不起訴處分，依「審判不可分法理」得擴張審理，將槍砲罪一併判決。

最終，二審撤銷原判認定沈男同時犯下「非法持有非制式獵槍罪」及恐嚇罪，考量持槍時間短、已與兒子和解，判處有期徒刑2年、併科罰金3萬元，緩刑5年。

