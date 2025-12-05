為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台灣鯛檢驗烏龍 雄檢主任檢察官帶隊查衛生局實驗室

    2025/12/05 17:10 記者黃佳琳／高雄報導
    雄檢主任檢察官謝長夏與具化工背景的檢察官林桓翠，前往高雄市衛生局調查「相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」操作流程。（民眾提供）

    雄檢主任檢察官謝長夏與具化工背景的檢察官林桓翠，前往高雄市衛生局調查「相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」操作流程。（民眾提供）

    高市衛生局檢驗全聯「台灣鯛魚排」產品，誤指魚排含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，高市府昨認錯道歉，高雄地檢署主任檢察官謝長夏今天帶著具化工背景的檢察官林桓翠前往衛生局，調查實驗室檢驗流程，預計下週傳喚操作失當的陳姓研究女助理到案。

    高市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，因檢驗科儀器因內部人員作業疏失導致檢驗結果錯誤，全案目前已移送檢警偵辦；被控操作失當的陳姓女研究員，昨夜前往高市刑大應訊後離去；高雄地檢署將案件指派給具有化學背景、台大農化系畢業的檢察官林恒翠，希望藉由她的專業儘速釐清事情真相。

    今天下午3點左右，雄檢主任檢察官謝長夏帶著檢察官林桓翠前往高市衛生局，查看檢驗動物殘留用藥儀器「液相層析串聯質譜儀」，並詢問相關人員操作流程，約花了一個小時調查後離去，預計下週傳喚陳姓研究女助理到案說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播