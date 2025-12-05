台灣鯛檢驗烏龍 雄檢主任檢察官帶隊查衛生局實驗室

雄檢主任檢察官謝長夏與具化工背景的檢察官林桓翠，前往高雄市衛生局調查「相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」操作流程。（民眾提供）

高市衛生局檢驗全聯「台灣鯛魚排」產品，誤指魚排含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，高市府昨認錯道歉，高雄地檢署主任檢察官謝長夏今天帶著具化工背景的檢察官林桓翠前往衛生局，調查實驗室檢驗流程，預計下週傳喚操作失當的陳姓研究女助理到案。

高市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，因檢驗科儀器因內部人員作業疏失導致檢驗結果錯誤，全案目前已移送檢警偵辦；被控操作失當的陳姓女研究員，昨夜前往高市刑大應訊後離去；高雄地檢署將案件指派給具有化學背景、台大農化系畢業的檢察官林恒翠，希望藉由她的專業儘速釐清事情真相。

今天下午3點左右，雄檢主任檢察官謝長夏帶著檢察官林桓翠前往高市衛生局，查看檢驗動物殘留用藥儀器「液相層析串聯質譜儀」，並詢問相關人員操作流程，約花了一個小時調查後離去，預計下週傳喚陳姓研究女助理到案說明。

