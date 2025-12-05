為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    博謙生技試驗結果造假 董事長等14人賣股避損起訴

    2025/12/05 16:20 記者王定傳／台北報導
    博謙生技試驗結果造假，前執行長楊振財、時任董事長曾偉宏（見圖）及股東、公司幹部等人，卻涉嫌提前賣股以減損。（資料照）

    博謙生技試驗結果造假，前執行長楊振財、時任董事長曾偉宏（見圖）及股東、公司幹部等人，卻涉嫌提前賣股以減損。（資料照）

    已終止興櫃股票買賣的「博謙生技」於2020年因P3生產線原料藥的無菌模擬充填試驗結果造假，嚴重違反GMP規定，衛福部食藥署決定公告藥廠名稱、命其限期改善並於網站公告博謙造假試驗結果，前執行長楊振財、時任董事長曾偉宏及股東、公司幹部等人，卻涉嫌提前賣股以減損，其中，曾偉宏賣55張減損20萬多元，楊振財賣1200多張最多，減損184萬多元，台北地檢署今依違反證券交易法起訴曾男夫妻、楊男共14人。

    檢調查出，楊振財在2020年3月擔任博謙執行長，對董事長曾偉宏經營策略多所質疑，同年4月楊自稽核人員得知試驗報告造假，召集會議後提議向食藥署檢舉，曾則在5月間開董事會將楊解職。

    同年6月，食藥署到博謙公司查核確認造假，於7月7日對博謙作出將公布藥廠名稱、命限期改善的行政處分，並於7月14日在官網公布博謙造假試驗結果一事；但博謙在7月14日當晚7時許才發布重訊說明此事。

    檢調查出，曾偉宏及股東及公司幹部，涉提前賣股以避損，其中曾偉宏以兒子帳戶，於7月8日及9日透過網路下單賣55張股票避損20萬餘元，楊振財賣上千張避損184萬3000元，其餘人士則分別賣股避損962元至82萬7000元。

