南投爆惡意龜速檢舉魔人 警曝反制唯一解

南投水里往來魚池鄉出現檢舉魔人，利用道路速限低、路幅小，沿線多雙黃線，刻意龜速「釣魚」檢舉，南投警方建議民眾依規行駛，或蒐證自保反制惡意檢舉。（記者劉濱銓攝）

南投水里、魚池鄉近期有檢舉魔人，在尖峰時段刻意龜速行車，待禮讓後車超車，再檢舉對方違規跨越雙黃線，對此，南投縣警局交通隊回應，一般道路雖無法開罰龜速車，但民眾若能舉證前車無故龜速，並打燈靠邊示意禮讓，但超車後仍遭檢舉，就能提行政訴訟，讓法院主持公道，就有機會反制惡意檢舉，也是目前唯一可行解方。

南投警方表示，收到檢舉罰單有異議，可先向警方與監理單位申訴，若申訴不成功，或對結果不服，再蒐集遭到惡意檢舉的過程，並提行政訴訟爭取權益。

請繼續往下閱讀...

警方說，用路人除須依規行車，面對有心人惡意檢舉，也要保持警覺，若察覺異狀，可透過行車紀錄器蒐集前車在無塞車時，仍刻意緩慢行車，並請乘客協助錄影車內時速錶，記錄前車明顯低於道路速限，若前車打燈靠邊示意禮讓，後車打方向燈超車仍遭檢舉，就可依此證據提行政訴訟捍衛權益，惡意檢舉者可能被認定為釣魚式檢舉，被檢舉人或許就有機會撤銷免罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法