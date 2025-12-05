男子走私未檢疫品種貓 50萬存款遭查扣抵罰鍰

貓咪已被認養。（行政執行署嘉義分署提供）

雲林縣李姓男子將10隻未經檢疫「英國短毛貓」、「布偶貓」等品種貓以丟包方式運至船上，違反動物傳染病防治條例，連江縣政府裁處罰鍰50萬元，通知李男未繳後，移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署通知李男繳納他不予理會，執行人員立即查封李男所有3筆位於雲林縣元長鄉持分土地，之後查扣郵局帳戶存款50萬元抵繳罰鍰，查封土地再啟封發還。

嘉義分署表示，防護國土安全為國家治安要務，防護的第一層為防堵境外疾病，強化邊境管制，自國外輸入動植物或動植物產品，包含透過網路購買並以快遞貨物方式運送輸入，應依「動物傳染病防治條例」及「植物防疫檢疫法」規定申請檢疫，並經檢疫合格後，始得輸入。

李男於2023年10月30日夜間進入連江縣南竿鄉福澳港，於新臺馬輪船邊，將10隻未經檢疫的品種貓以丟包接駁方式運至船上，逃避檢查程序，被海巡署偵防分署連江查緝隊查獲。連江縣政府處分依違反動物傳染病防治條例第43條第8款規定罰鍰50萬元，移送執行後經嘉義分署立即強制扣押存款後全數清償。

10隻未經檢疫的英國短毛貓及布偶貓，連江縣政府並未予以銷毀，飼養在動物之家，經過1年時間，查獲的貓隻並未有傳染病發生，因此將8隻存活的貓施打疫苗後開放認養，目前存活貓隻均已送養成功。

嘉義分署表示，為防護國土安全加強邊境管制，以防堵非洲豬瘟及其他疫區病毒侵入，政府相關部門嚴格執行邊境檢疫，阻絕疫情於境外，對於相關檢疫裁罰案件將持續執行，協力為全民健康及國內經濟把關。

貓咪先在動物之家飼養。（行政執行署嘉義分署提供）

男子走私的品種貓。（行政執行署嘉義分署提供）

