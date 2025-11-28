台中休旅車猛撞「環保局車隊」！3人送醫 現場畫面曝光

事故現場一片狼藉。（民眾提供）

台中市西屯區今（28日）清晨發生一起連環追撞事故，造成3名清潔隊員受傷送醫，其中1人左腿骨折，另2人分別手部擦挫傷與背部疼痛，所幸皆無生命危險，消防人員迅速將傷者分別送往林新醫院及澄清醫院救治，目前皆意識清楚，詳細事故原因由鑑定單位調查。

事故發生在今天清晨7時17分，地點在西屯區台灣大道二段慢車道，從現場照片可見，垃圾車停靠在綠帶邊執勤收運垃圾，前方的環保局公務小貨車車尾明顯凹陷變形，車斗內物品散落一地，甚至被撞噴至休旅車前方，場面凌亂，深藍色休旅車停在最右側，車頭緊貼小貨車後方，可見碰撞力道不小。

請繼續往下閱讀...

經查，30歲呂姓男子當時駕駛休旅車沿台灣大道直行，不明原因追撞前方正在執勤的環保局小貨車，衝擊力更把小貨車推向前方正進行收運作業的垃圾車，小貨車駕駛蔡男（25歲）因此手部擦挫傷，而站在垃圾車後方協助作業的清潔隊員陳男（40歲）、顏男（41歲）也遭波及，陳男左腿骨折、顏男後背疼痛。

消防局獲報前往救援，當場進行初步評估後迅速送醫，雖然傷勢不一，所幸均未有生命危險，現場因事故占用慢車道，加上垃圾車作業時間本就交通繁忙，一度造成車流回堵，警方現場疏導迅速恢復交通順暢，並對兩名駕駛進行酒測，確認並無飲酒，至於休旅車為何撞上前方車輛，詳細事故原因由鑑定單位調查。

釀禍的休旅車。（民眾提供）

遭追撞的垃圾車。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法