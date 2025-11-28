為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化大貨車右轉與機車碰撞 最後一刻急踩煞車女騎士險爆頭

    2025/11/28 10:27 記者湯世名／彰化報導
    大貨車緊急煞車女騎士險些遭輾過，相當驚險。（圖由民眾提供）

    大貨車緊急煞車女騎士險些遭輾過，相當驚險。（圖由民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮鹿東路與思源路口出現驚險畫面，1名婦人騎機車經過路口直行時，與1輛右轉的大貨車發生碰撞，大貨車司機緊急踩煞車讓車輛在最後一刻停住，婦人險些遭捲入車底輾過，連鞋子都掉在貨車底盤下，所幸倒地僅左腳踝撕裂傷，無生命危險，確實肇事原因與責任由警方釐清中。

    警方調查，這起事故發生在昨天中午12點多，1輛大貨車自鹿東路停等紅燈後起步右轉思源路時，在路口處與1名騎乘機車沿鹿東路由東往西方向直行通過路口的婦人發生碰撞，婦人當場連人帶車摔倒，大貨車緊急煞車，差一點將婦人整個捲入輾壓過去，事故造成婦人左腳掌撕裂傷，由救護車送彰濱秀傳醫院治療。大貨車右側車身輕微擦損，機車車身左側擦損。

    有民眾看過監視器畫面直呼「太驚險了」，婦人的鞋子還掉在大貨車底盤，若大貨車沒有緊急煞車，婦人恐怕將整個人被輾過，後果不堪設想。

    消防人員為婦人包紮治療。（圖由民眾提供）

    消防人員為婦人包紮治療。（圖由民眾提供）

    大貨車路口右轉時與直行的機車發生碰撞。（圖由民眾提供）

    大貨車路口右轉時與直行的機車發生碰撞。（圖由民眾提供）

