為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    搧羅智強臉判拘10日得易科罰金 北檢將通知邱議瑩到案執行

    2025/11/27 10:40 記者王定傳／台北報導
    在立院拿紙扇打羅智強耳光被判處拘役10天確認，北檢將通知邱議瑩到案執行。（資料照）

    在立院拿紙扇打羅智強耳光被判處拘役10天確認，北檢將通知邱議瑩到案執行。（資料照）

    民進黨立委邱議瑩去年5月在立法院議場，用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，羅事後提告，台北地檢署今年9月依公然侮辱罪起訴邱，並聲請簡易判決處刑；因邱認罪並道歉，台北地院採簡易判決將她判處拘役10日，得易科罰金1萬元。據了解，由於邱議瑩未提上訴，全案確定，台北地檢署將通知她到案執行，由於可易科罰金，如無意外，邱議瑩只要繳1萬元就可免除入獄服刑。

    判決指出，邱議瑩去年5月28日在立院議場討論法案時，發現羅智強持手機開直播，指責民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，邱走到羅面前稱「你是沒被打過喔？」持紙扇搧打羅的左臉一下。羅認為人格、名譽及社會評價遭受貶抑，提告刑事妨害名譽，另提民事求償50萬元；民事一審判邱應賠20萬元，邱未上訴而確定。

    北院刑事庭法官認為邱議瑩侮辱犯行明確，念及她坦認的犯後態度並已完成賠償，也在臉書公開認錯，邱的動機是出於想到罹癌患者面對病痛及治療的煎熬、為了提升醫療產業創新，關心自己多年努力奔走立法的再生醫療法草案心切所致，而其手段是以持紙扇搧打羅，行為時間短瞬，量處拘役10日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播