為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝

    2025/11/26 06:39 記者鮑建信／高雄報導
    男子因認為母親遺產分配不公，跑到姪子喜宴餐廳大門鬧事，甚至散發傳單，指控哥哥不孝、不義，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    男子因認為母親遺產分配不公，跑到姪子喜宴餐廳大門鬧事，甚至散發傳單，指控哥哥不孝、不義，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。

    據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有嫌隙。2024年6月15日中午，阿豐兒子結婚，在餐廳舉辦婚禮，阿吉並未獲邀參加，竟會同李姓女友到場鬧事。

    阿吉等人在餐廳大門前，欲散發傳單給與會親友，被阿豐家人阻擋後，2人跑到停車場，把傳單夾在汽車檔風玻璃上，隨後又開車轉往哥哥住處，散發給左鄰右舍，指「哥哥、嫂嫂可以不擇手段情勒欺騙兄弟侵占財產如此不公！不義！天理難容之事嗎？」等語。

    橋頭地院依妨害名譽罪，判處阿吉和李女各有期徒刑5月，2人不服上訴，均坦承犯行，要求宣告緩刑。

    高雄高分院調查，被告等在案發前1天，到哥哥住處丟雞蛋、撒冥紙，隔天又跑到喜宴會場鬧事，且未與對方和解，改判各處徒刑4月，但不准緩刑，全案落幕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播