為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中18歲BMW男毒駕輾斃翁收押逾一年！ 第4度延押原因曝光

    2025/11/20 12:30 記者許國楨／台中報導
    葉姓老翁慘遭白男毒駕輾斃。（資料照）

    葉姓老翁慘遭白男毒駕輾斃。（資料照）

    台中18歲白姓男子吸食「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品，還無照駕駛BMW撞死72歲葉姓退休公務員，而白男遭收押已逾一年，台中地院認為白男自偵查階段至今仍未如實陳述，態度避重就輕、飾詞僥倖，且涉犯最輕本刑10年以上重罪，逃亡與串證疑慮未消，近日再度裁定自本月26日起第4度延長羈押2個月。

    這起駭人案件發生在2024年10月27日，白男前一天在桃園市吸食摻K他命香菸後，無照駕駛租來的黑色BMW返回台中太平住家，翌日凌晨5時，他又在家吸食「喵喵」咖啡包與「喪屍煙彈」，精神恍惚仍執意上路，接著前往北屯區友人住處繼續吸毒。

    同日上午9時多，白男駕車沿北屯路行經巷口時，從後方高速撞上靠邊行走72歲葉姓男子，葉男被撞飛至擋風玻璃後重摔地面，但白男不僅未煞車、未下車查看，反踩油門加速離去，導致葉男被捲入車底、在車盤下翻滾多次，全身重傷不治，手臂、胸壁變形，場面極為悚然。

    犯案後白男未報警反持續逃逸，隨後自撞號誌箱才被警方逮捕，檢方今年2月依殺人、公共危險等罪嫌起訴白男，案件移審後，法院5月、7月、9月3度延押，白男辯稱與被害家屬對和解金額已有共識，僅給付方式尚未談妥，且自己患有糖尿病，並非有逃亡意圖，但法院認為這些理由不足以確保他未來能準時到庭，也難排除潛逃或串證之虞，因此裁定第4度延長羈押2個月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播