台中18歲BMW男毒駕輾斃翁收押逾一年！ 第4度延押原因曝光

台中18歲白姓男子吸食「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品，還無照駕駛BMW撞死72歲葉姓退休公務員，而白男遭收押已逾一年，台中地院認為白男自偵查階段至今仍未如實陳述，態度避重就輕、飾詞僥倖，且涉犯最輕本刑10年以上重罪，逃亡與串證疑慮未消，近日再度裁定自本月26日起第4度延長羈押2個月。

這起駭人案件發生在2024年10月27日，白男前一天在桃園市吸食摻K他命香菸後，無照駕駛租來的黑色BMW返回台中太平住家，翌日凌晨5時，他又在家吸食「喵喵」咖啡包與「喪屍煙彈」，精神恍惚仍執意上路，接著前往北屯區友人住處繼續吸毒。

同日上午9時多，白男駕車沿北屯路行經巷口時，從後方高速撞上靠邊行走72歲葉姓男子，葉男被撞飛至擋風玻璃後重摔地面，但白男不僅未煞車、未下車查看，反踩油門加速離去，導致葉男被捲入車底、在車盤下翻滾多次，全身重傷不治，手臂、胸壁變形，場面極為悚然。

犯案後白男未報警反持續逃逸，隨後自撞號誌箱才被警方逮捕，檢方今年2月依殺人、公共危險等罪嫌起訴白男，案件移審後，法院5月、7月、9月3度延押，白男辯稱與被害家屬對和解金額已有共識，僅給付方式尚未談妥，且自己患有糖尿病，並非有逃亡意圖，但法院認為這些理由不足以確保他未來能準時到庭，也難排除潛逃或串證之虞，因此裁定第4度延長羈押2個月。

