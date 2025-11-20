氣溫驟降！彰化48小時93人身體不適急診 5人心跳驟停

彰化縣在48小時內有93人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，救護車疲於奔命。（資料照）

連兩天低溫氣溫變化巨大，心血管疾病高風險族群當心！彰化縣在短短48小時內有71人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有5人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，醫師呼籲冬天早晨與夜間氣溫降低，民眾應注意禦寒。

彰化縣消防局統計，11月18凌晨零點到20日早上8點，短短48小時內，全縣就有93件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有5人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這5人當中，年紀最大的是彰化市84歲婦人，年紀最輕的為芳苑鄉71歲婦人。

儘管無法確認這93人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，本周氣溫都相當低，尤其是清晨與晚間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

