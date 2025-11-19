花蓮救溺者紀念碑遭破壞 民代籲速查兇手、儘速修復

花蓮縣議員魏嘉賢對紀念碑遭破壞表達痛心憤怒。（縣議員魏嘉賢提供）

花蓮市南濱抽水站附近有座救溺紀念碑是縣府在1974年設立，紀念許龍海、梁坤龍2青年捨身救溺的英勇行徑。不過近日發現，紀念碑上2青年照片遭人惡意鑿洞破壞，極不尊重死者的做法，花蓮縣議員魏嘉賢希望警方趕快找出破壞者，並完成修繕，轄區警方和鑑識人員將到場蒐證主動偵辦，以確保公共紀念空間的安全。

縣議員魏嘉賢今在臉書寫說，「許龍海、梁坤龍兩青年紀念碑」設立源於當年連續2起不幸溺斃事件。1974年11月強烈颱風葛樂禮（GLORIA）外圍環流影響花蓮，沿岸風浪劇烈，3名國中生涉水通過自由街大排時突遭湧浪捲走；年僅 22 歲、恰在海邊散步的海軍下士許龍海見狀，立刻跳海搶救，最終不幸失蹤。

請繼續往下閱讀...

幾天後，同地不遠處又有民眾撿拾漂流木時遭大浪捲入，17 歲少年梁坤龍為救人奮不顧身跳入海中，遭巨浪吞沒、下落不明。兩人冒險犯難、捨身取義的行為令地方深受感動，當時縣議員黃耀輝、鄧民宏、林鳳錄等人提案，建請縣政府立碑紀念，以誌其事。

魏嘉賢說，紀念碑遭人惡意破壞，看了讓人不捨，依《社會秩序維護法》第 73 條規定，污損公眾紀念處所或設施者可處新臺幣6千元以下罰鍰，且行為人同時可能涉及刑法毀損罪，理應負起相應法律責任。紀念碑設立，除紀念義勇行為，也提醒大眾注意水域安全、重視防溺教育，因此呼籲縣府儘速查明、完成修繕，並確保公共紀念空間的安全與兩青年的尊嚴不再受侵害。

網友痛罵行徑惡劣，一定要抓到破壞者，轄區花蓮警分局表示之前未接獲報案，今天經民代反應後，軒轅派出所會和鑑識人員到場主動偵辦、調閱錄影監視器蒐證查明。

花蓮縣議員魏嘉賢對紀念碑遭破壞表達痛心憤怒。（縣議員魏嘉賢提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法