為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2蒙古女遊九份當扒手被逮 法官裁定收押

    2025/11/16 23:59 記者吳昇儒／新北報導
    蒙古籍女子（紅框處）來台行竊，被法官裁定收押。（記者吳昇儒翻攝）

    蒙古籍女子（紅框處）來台行竊，被法官裁定收押。（記者吳昇儒翻攝）

    蒙古籍女子紹倫高、圖雅二人8月來台，卻在各大景點行竊，被我國警方鎖定。兩女潛藏在九份行竊，被瑞芳警方盯上，昨日發現兩人竟在遊覽車起火現場，隨即在周邊佈署埋伏，將兩女逮捕到案，今日下午移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定兩人有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。今日晚間，基隆地院裁定收押。

    檢警調查，兩女來台後，前往北部地區熱鬧的觀光景點，以一人把風、一人動手行竊的模式互相搭配，犯下數起案件。近日被警方鎖定，2人在九份地區出沒。前（14）日傳出有一名日籍遊客，在知名景點阿妹茶館附近遺失皮夾，警方獲報調閱監視器，果然發現兩人蹤影，立刻報請檢察官指揮偵辦。

    碰巧昨日九份地區發生遊覽車火災，兩女也跟著去「看熱鬧」，碰巧被眼尖的警員發現，回報派出所後開始佈署人力，埋伏逮人，晚間成功將兩人逮捕到案。

    警方詢問後，於今日下午依涉犯竊盜罪嫌將42歲的紹倫高、50歲的圖雅（音譯）移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定兩人有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押。

    基隆地方法院召開聲押庭，認定兩名蒙古籍女子有收押必要，今日晚間裁定二人收押。

    基隆地院法官認定兩名蒙古籍女扒手有逃亡、反覆實施之虞，今日晚間裁定收押。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院法官認定兩名蒙古籍女扒手有逃亡、反覆實施之虞，今日晚間裁定收押。（記者吳昇儒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播