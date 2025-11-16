網PO小一女童遭虐 鍾東錦嘆：毀了可能輔導走出困境的六口之家

網PO苗栗小一女童遭虐 ，苗栗縣長鍾東錦嘆，未經查證的片面資訊導致的網暴，毀了一個原本可能透過輔導，而走出困境的六口之家。（資料照）

網路社群Threads昨（15）日一則發文指，苗栗縣一名國小一年級女童遭繼母施虐、社工失能未處理。苗栗縣政府社會處說明，該案已於7月介入查證並啟動處遇相關機制，並嚴正聲明絕無「社工失能」情事，惟考量該家庭照顧壓力，昨將女童安置。對此，苗栗縣長鍾東錦感嘆，未經查證的片面資訊導致的網暴，毀了一個原本可能透過輔導，而走出困境的六口之家。

網友於Threads發文指出，苗栗有一名小一的小女生，被繼母虐待嚴重，全身是傷，學校老師通報社工，社工說繼母最近有改善照顧不錯，每天送回一樣的鬼地方被虐。最近發生半夜被繼母趕出家門，小一女童在外遊蕩被通報警察，警察送回繼母家，繼母拒收，說她不要這個小孩，然後警察帶去安置一晚，第二天再送回去鬼地方繼續被虐。

請繼續往下閱讀...

網友表示，社工有立案，但是就是拖拖拉拉失能狀態。繼母已經在社工以及小孩面前多次說不要這個小孩，社工鬼打牆說繼母最近照顧很好，反正就是沒有任何人可以幫助這個小孩，請問該怎麼辦？有屬於中央的社工警察可以立即介入嗎？

此篇發文引發輿論關注，苗縣府社會處也緊急澄清說明立案處置過程，強調絕無「社工失能」情事，也讓鍾東錦感嘆，稍早於臉書發文「未經他人苦，莫勸他人善，瘋狂的網路世界，悲情的六口之家。」

鍾東錦表示，該文經證實部分為捏造資訊，縱然火速澄清，但透過網路病毒式傳播，憤怒掩蓋真相，正義之士傾城而出，沒人在意故事的真正背景是什麼，但卻又再一次，因為未經查證的片面資訊導致的網暴，毀了一個原本可能透過輔導，而走出困境的六口之家。「一個外送媽媽，獨立撫養五個孩子，其中甚至有幾個沒有血緣關係。」

鍾東錦並批，沒有道德邊際的Threads，虛假謠言滿天飛，捏造事實幾乎無責，撕裂衝突無所不在。隨便編造的流言一經轉傳，都能導致某個家庭破碎甚或國家政策因此轉彎。每個人都有故事，每個人都會犯錯，但這位母親平日忙於外送之外還要兼顧五個小孩，「換作是我，我不確定我是否也能扛住這樣的壓力。」

「成年人的崩潰只在一瞬間，一篇網路文章成為壓垮母親的最後一根稻草，壓力決堤，孩子安置，社工心灰意冷。」鍾東錦嘆道，網路給了大眾絕對的言論自由，但卻沒有喚醒大眾的思辨能力，議題爆發只要一天，處理與修復可能要數月甚至數年，但隱藏在謾罵聲後的淚水，沒人看見。

鍾強調，孩子我們會照顧好，對於這個重組家庭我們會持續追蹤輔導，但我要逆風一次，對於這些Threads友，無論是網軍還是真實帳號，期望你們秉持良心，不要為了流量與一時激情，隨意擾動甚至毀滅別人的生活，「輿論是兩面刃，願我們都是明白人。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法