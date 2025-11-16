為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北海道機場「捏奶頭」性騷案判決出爐！ 受害台女揭9個月心路歷程

    2025/11/16 11:12 即時新聞／綜合報導
    日本北海道新千歲機場，示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透）

    台灣一名女子今年2月11日在日本北海道新千歲機場過安檢時，遭日本籍安檢人員伊藤大介性騷擾，對方從背後環抱並捏其胸部，甚至低語「謝謝我」，引發兩國社會關注。案件經過9個月審理，判決近日出爐。

    綜合媒體報導，事件發生於2月11日早上7時許，新千歲機場國內線安檢區。警方指出，女子剛完成安檢、準備取行李時，伊藤大介突然伸手觸摸她的胸部。她沒有遭受其他身體傷害，並在14日向外交單位通報後，由北海道警方展開調查並於27日拘捕嫌犯。面對質詢，伊藤大介辯稱「不記得是否碰到她」。

    受害女子於11月14日再次在Threads分享最新判決：「伊藤大介依北海道迷惑行為防止條例，被判罰金30萬日圓（約新台幣6萬元）」。她坦言，九個月的過程終於告一段落，但心情複雜，「他被定罪的確很好，但刑罰看起來很輕」，甚至一度懷疑自己是否遭受「不夠嚴重」的傷害。她在查找資料後才逐漸平靜，理解刑罰輕重與創傷不具可比性，「沒有任何判決能立即修復我的創傷」。

    她進一步指出，最讓她得到力量的是「被相信的經歷」，並感謝Threads網友、札幌分部外交人員、札幌警方、地檢署檢察官、札幌法院法官，以及一路支持她的伴侶，「你們雖然被麻煩到了卻不嫌棄我，讓我感到新奇和療癒，也讓我更理解受害者行動的脆弱與力量。」

    面對外界曾出現的惡意留言，她強調：「那些覺得我太醜不會被性侵、我應該是中國人假裝台灣人故意破壞台日友好的鄉民們，你們真的錯了，我的受害經歷是真實地被法院認證了。曾經懷有僥倖心態性騷擾他人的加害者請注意，以後你們被判罪的機率會愈來愈高的！」

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    一名台灣女子2月在北海道新千歲機場遭安檢人員性騷擾，近日在社群分享判決結果，對方被罰30萬日幣。（當事人授權提供）

