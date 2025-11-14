為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團涉洗錢案衝擊國際評比？ 法務部：檢討特定非金融業

    2025/11/14 07:35 記者鍾麗華／台北報導
    法務部次長黃謀信昨表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點。（資料照，行政院提供）

    法務部次長黃謀信昨表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點。（資料照，行政院提供）

    北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，外界關注，是否影響台灣防制洗錢國際評比，法務部次長黃謀信昨表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點，而此次金融機關對個案的通報相對完善，因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業，強化落實與裁罰。

    行政院發言人李慧芝指出，台灣很榮幸在亞太防制洗錢組織，被採認為一般追蹤的最佳等第，現在也持續推動各項洗錢防制政策，法務部、金管會以及行政院洗防辦將加強與國際社會合作，希望在2030年面對第4輪互相評鑑時，依然維持一樣成績。

    黃謀信解釋，APG評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點。

    黃謀信指出，個案有幾個可檢討面向，法規面部分，外界倡議訂定洗錢實質受益人的概念，未來是否要在評鑑之前做相對定義，這部分必須加強；另外，外界也質疑針對特定非金融業人員或是事業（DNFBP）規範的範圍有檢討空間，個案中涉及不動產、高額動產交易過程，除金融機關外的特定非金融業人員或是事業通報是否落實，也是可以檢討。

    他表示，未來執行面面向，此次金融機關對個案的通報相對完善，因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業，強化落實與裁罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播