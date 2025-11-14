太子集團涉洗錢案衝擊國際評比？ 法務部：檢討特定非金融業

法務部次長黃謀信昨表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點。（資料照，行政院提供）

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，外界關注，是否影響台灣防制洗錢國際評比，法務部次長黃謀信昨表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點，而此次金融機關對個案的通報相對完善，因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業，強化落實與裁罰。

行政院發言人李慧芝指出，台灣很榮幸在亞太防制洗錢組織，被採認為一般追蹤的最佳等第，現在也持續推動各項洗錢防制政策，法務部、金管會以及行政院洗防辦將加強與國際社會合作，希望在2030年面對第4輪互相評鑑時，依然維持一樣成績。

請繼續往下閱讀...

黃謀信解釋，APG評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點。

黃謀信指出，個案有幾個可檢討面向，法規面部分，外界倡議訂定洗錢實質受益人的概念，未來是否要在評鑑之前做相對定義，這部分必須加強；另外，外界也質疑針對特定非金融業人員或是事業（DNFBP）規範的範圍有檢討空間，個案中涉及不動產、高額動產交易過程，除金融機關外的特定非金融業人員或是事業通報是否落實，也是可以檢討。

他表示，未來執行面面向，此次金融機關對個案的通報相對完善，因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業，強化落實與裁罰。

