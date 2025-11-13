抓到了！南投山區亂倒15噸廢棄物 最重囚5年、罰1500萬

南投山區又遭亂倒事業廢棄物，經查量體超過15噸，警方已掌握行為人將移送法辦。（民眾提供）

南投水里鄉山區又遭亂倒事業廢棄物，此次民眾通報，並由警方與南投縣環保局到場稽查，發現是當地有民眾拆房，但包商卻到偏僻山區亂倒，經查廢棄物超過15噸，警方將通知行為人到案，可依廢棄物清理法移送法辦，最重處5年徒刑，得併科1500萬元罰金。

民眾表示，水里鄉有不少村落靠山區，最近頻傳偏僻產業道路遭亂倒廢棄物，繼9月才有通緝犯亂倒10噸農業資材廢棄物，現在竟又出現建築廢棄物，呼籲相關單位重視並重罰，以儆效尤。

環保局指出，經現場勘查，發現產業道路下方全是木材、水泥塊，以及磚頭等營建廢棄物，大約是3.5噸卡車載運4、5趟次的量，堆積量體超過15噸，目前得知是當地有民眾拆除房子，但包商為節省清運費，便至人煙稀少的山區偷倒。

惟貪圖一時方便，卻會影響山林環境，由於情節重大，依廢清法可處1年至5年徒刑，得併科1500萬元以下罰金，且還須清除亂倒的廢棄物，將山林恢復原狀，就連拆除房子的委託人，也會面臨附帶的清理及環境改善責任。

轄區警方表示，現已掌握行為人，遭亂倒的地點僅有1處，經現勘後已通知傾倒者須到案說明，之後就會依廢清法移送法辦。

