    首頁 > 社會

    藉「普發現金」詐騙猖獗 桃警捐血活動宣導防詐與婦幼安全

    2025/11/09 21:30 記者李容萍／桃園報導
    假普發現金詐騙猖獗，桃園市楊梅警分局前往捐血活動宣導防詐與婦幼安全。（警方提供）

    桃園市警察局楊梅警分局加強宣導保護婦幼、交通安全及反詐騙犯罪預防等觀念，由防治組長吳黨元及草湳派出所副所長熊宜龍今（9）日率員前往楊明國小旁廣場，參加楊梅扶輪社舉辦的捐血公益活動，提醒網路詐騙廣告氾濫，刑事警察局統計今年第3季通報網路廣告平台下架5820則，而關鍵字包括「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」為噱頭的廣告。

    吳黨元表示，「普發現金1萬元」開放線上登記後，警政署「165打詐儀錶板」公布最新案例，1名受害者近期接到1通電話，對方自稱為郵局人員，以「身分證被盜用去領普發現金」為由，謊稱案件涉及洗錢，幫忙「聯絡檢察官」。不久，自稱檢察官的人加了受害者LINE，宣稱查到帳戶遭盜用，且資金被用於購買黃金，因此須收取黃金進行鑑定，使民眾感到慌張，交出25兩黃金（約300萬元），直到傍晚聯繫對方時，LINE帳號與電話皆成空號，才驚覺受騙。

    日前也有1名婦人遭假檢警電話詐騙，即以「普發現金1萬元」遭他人盜領為說詞，稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，最終婦人沒領到1萬元，存摺內80餘萬元已被詐騙車手提領一空。

    警方提醒民眾謹防如假檢警（假冒公務機構）、釣魚簡訊（惡意連結）及騙取金融帳戶詐騙各類「普發1萬」詐騙手法，不隨意點擊陌生連結、不任意提供個人資料，遇有可疑請撥打「165反詐騙諮詢專線」守護辛苦賺來的每一分錢。

    熊宜龍也提醒「禮讓行人為全民運動」，駕駛人行經路口應確實減速、停讓行人，行人也應遵守交通號誌，勿貪圖一時方便任意穿越馬路，警察執法目的不在於舉發，而是期望導正用路人違規行為，以維護交通秩序及安全。

    假普發現金詐騙猖獗，桃園市楊梅警分局前往捐血活動宣導防詐與婦幼安全。（警方提供）

