    首頁 > 社會

    不甩班長命令玩手遊 義務役依抗命罪判刑5月

    2025/11/08 16:46 記者王捷／台南報導
    陸軍一三七旅士兵蔡旻祐上課玩手遊拒命令，遭依抗命罪判刑5月，可易科罰金，每日折算1000元，示意圖。（資料照）

    陸軍一三七旅士兵蔡旻祐上課玩手遊拒命令，遭依抗命罪判刑5月，可易科罰金，每日折算1000元，示意圖。（資料照）

    台南地方法院審理陸軍步兵第一三七旅一名士兵拒絕上級命令案。30歲的蔡旻祐去年服役期間，在迫砲課程時因沉迷手機遊戲，遭上士張晉綸要求收起手機卻拒不服從，法院依違反陸海空軍刑法第47條第1項抗命罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。

    蔡旻祐去年12月2日上午8時30分，在步一營步二連中山室接受迫砲操作課程時，被上級張晉綸發現仍在玩手機遊戲，張上士立即命令他將手機收起準備上課，但蔡男執意繼續完成遊戲畫面，未依命令行動。單位事後依規通報，由台南憲兵隊移送偵辦。

    檢方指出，軍中命令不論書面或口頭，只要屬長官職權範圍內與軍事有關的合法命令，即屬有效命令。張晉綸要求收起手機並進行迫砲課程，屬與軍事訓練直接相關的指令，蔡旻祐卻明知故違，顯示對軍紀的輕蔑態度，行為已構成抗命罪。

    法院認為，蔡旻祐身為現役軍人，本應遵守軍法紀律，卻在課程中執意玩手遊，不僅損及上級領導威信，更破壞部隊紀律。考量他犯後坦承犯行，並依其教育與職業背景等情，量處5月徒刑，得以每日1000元折算罰金。判決於10月23日宣示，可於送達後20日內上訴。

