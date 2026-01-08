為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    才嗆會為祖國拿武器 哥倫比亞總統裴卓主動打電話給川普求見面

    2026/01/08 09:55 即時新聞／綜合報導
    川普透露哥倫比亞總統裴卓已經主動來電，將安排白宮會晤。（法新社）

    美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子後，美國總統川普暗示下一個目標可能是哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），強調他這種日子過不了多久了；儘管裴卓嗆他會「為了祖國拿起武器」，但川普透露裴卓已經主動來電，將安排白宮會晤。

    據《路透》報導，美國總統川普在社群平台真實社群（Truth Social）透露，哥倫比亞總統裴卓致電，這是自從他擔任總統以來，雙方首次通話，川普表示：「非常榮幸能與哥倫比亞總統裴卓通話，電話中他解釋了毒品問題以及我們之間存在的其他分歧。我感謝他的來電和語氣，並期待在不久的將來與他會面。」

    川普補充說，他和裴卓正在安排在白宮的會晤行程，不過並沒有透露會面時間；裴卓辦公室的一位消息人士表示，兩人這次通話「友好」且「尊重」。

    日前川普指控裴卓稱「哥倫比亞也病得很重，被一個病態的人統治著。他喜歡製造古柯鹼並將其賣到美國，他這種日子過不了多久了」面對川普指控，裴卓則強硬駁斥，並回應將「為了祖國拿起武器」。

