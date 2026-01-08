小英回我耶！她自稱「蔡英文髮型」 獲總統級認證「妳比我漂亮」

前總統蔡英文7日幽默回應肚皮舞舞者「Diana Bellydance」貼文稱，「你比我漂亮很多。」引來逾9.3萬人點讚。（圖擷自Threads）

前總統蔡英文卸任後仍持續出訪、擴大台灣外交彈性與空間。近日社群媒體平台Threads有人覺得髮型和小英好像，PO出照片意外獲得蔡前總統親切回應，不少人紛紛仿效，意外吹起一股模仿蔡英文髮型的風潮。

一名肚皮舞舞者「Diana Bellydance」本月3日率先在Threads發布照片，只見她身穿亮麗肚皮舞服裝，插腰微笑入鏡表示，「莫名用了一顆蔡英文的髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」

蔡英文7日終於現身，幽默在貼文留言回應「你比我漂亮很多」。引來逾9.3萬人點讚。

網友見狀紛紛在貼文下方表示「蔡總統只回應跟香菜有關的話題」、「你要把任何東西拌香菜，他一定會回你」、「妳成功了，前總統跟妳都超棒」、「但有時貓英前總統就是會突然蹦出來」。

