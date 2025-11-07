摸鮮肉警大腿涉性騷被免職 「阿北檢察官」妻子早逝、獨力扶養幼女

檢察官王元隆去年任職南投地檢署期間，涉對年輕警察言語和肢體動作性騷擾被起訴。（記者陳鳳麗攝）

57歲現任雲林地檢署檢察官王元隆，去年在南投地檢署任職期間2度摸年輕男警大腿，南投檢方依違反性騷擾防治法起訴，法院審理期間雙方和解撤告，懲戒法庭今天判決免除檢察官職位，轉任檢察事務官，南投法界人士指出，王的妻子病逝多年後才發生該案，對於傳出性騷男警不勝唏噓。

司法官學院第38期結業的檢察官王元隆，在南投地檢署任職期間承辦過不少大案，經其細心抽絲剝繭下查出北屍南運的兇手；也讓欲性侵女子不成將其打成重傷的色狼繩之以法，因此去年上半年傳出他性騷年輕男警被起訴，曾與他合作的刑警都不可置信。

王元隆已婚，同在司法界服務的妻子10年多前因病去世，由他獨力扶養幼女，跟他相識多年的刑警都知道他和妻子感情甚篤，妻子病逝對他打擊很大，但不知是什麼事讓他轉性。

南投地檢署表示，王元隆去年已轉任雲林地檢署檢察官，而該性騷案發生後，投檢不護短，由主任檢察官偵辦，調查出王元隆涉利用案件偵辦機會，將該男警叫到地檢署，藉機撫摸大腿及非常接近私密的部位，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語、簡訊騷擾，去年5月起訴，該案移審南投地院審理期間，雙方和解，男警撤告。

