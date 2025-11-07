為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    摸鮮肉警大腿涉性騷被免職 「阿北檢察官」妻子早逝、獨力扶養幼女

    2025/11/07 13:40 記者陳鳳麗／南投報導
    檢察官王元隆去年任職南投地檢署期間，涉對年輕警察言語和肢體動作性騷擾被起訴。（記者陳鳳麗攝）

    檢察官王元隆去年任職南投地檢署期間，涉對年輕警察言語和肢體動作性騷擾被起訴。（記者陳鳳麗攝）

    57歲現任雲林地檢署檢察官王元隆，去年在南投地檢署任職期間2度摸年輕男警大腿，南投檢方依違反性騷擾防治法起訴，法院審理期間雙方和解撤告，懲戒法庭今天判決免除檢察官職位，轉任檢察事務官，南投法界人士指出，王的妻子病逝多年後才發生該案，對於傳出性騷男警不勝唏噓。

    司法官學院第38期結業的檢察官王元隆，在南投地檢署任職期間承辦過不少大案，經其細心抽絲剝繭下查出北屍南運的兇手；也讓欲性侵女子不成將其打成重傷的色狼繩之以法，因此去年上半年傳出他性騷年輕男警被起訴，曾與他合作的刑警都不可置信。

    王元隆已婚，同在司法界服務的妻子10年多前因病去世，由他獨力扶養幼女，跟他相識多年的刑警都知道他和妻子感情甚篤，妻子病逝對他打擊很大，但不知是什麼事讓他轉性。

    南投地檢署表示，王元隆去年已轉任雲林地檢署檢察官，而該性騷案發生後，投檢不護短，由主任檢察官偵辦，調查出王元隆涉利用案件偵辦機會，將該男警叫到地檢署，藉機撫摸大腿及非常接近私密的部位，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語、簡訊騷擾，去年5月起訴，該案移審南投地院審理期間，雙方和解，男警撤告。

    相關新聞請見

    檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播