檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官

南投地檢署驚傳婦幼專組檢察官涉嫌對年輕男警性騷擾。（資料照，記者佟振國攝）

南投地檢署婦幼專組檢察官王元隆去年1月、4月間2度於檢察官研究室，偷摸年輕男警大腿及接近私密處，檢方偵辦認定犯罪事證明確，依違反性騷擾防治法將王起訴；懲戒法院今宣判，王元隆免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，並裁定停止職務，移送機關及被付懲戒人均得上訴

王元隆事發後被調離婦幼專組，經投檢檢察長黃元冠指示迅速分案，發交給「自家人」婦幼專組主任檢察官承辦，雖是前直屬長官查辦部屬，但檢方過濾證據後認定有罪，經檢察官評鑑委員會決議評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院審理。

現年57歲的王元隆，為司法官學院38期結業，有一女，妻子已過世，受害男警22歲，二人年紀差距24歲。

檢方調查，王元隆涉利用案件偵辦機會，將該男警叫到地檢署，藉機撫摸大腿及非常接近私密的部位，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語、簡訊騷擾；檢方查扣相關影音紀錄及手機聯繫資訊等，認為犯罪事證明確。

王員否認犯行，辯稱為了談話方便才碰觸男警背部，未撫摸大腿，「肉棒」是男警同事對該警的稱呼，並非指生殖器。

懲戒法院認為，王元隆確有移送機關所指的違失行為，違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要；經審酌被付懲戒人的違失情節，已嚴重損害檢察官職位榮譽及尊嚴，造成社會對檢察官整體評價的貶抑，並減損國人對被付懲戒人從事檢察官職務的信任，已不適任檢察官職務。

懲戒法院指出，王元隆對其違失的客觀事實坦承不諱，行為後態度良好，知道反省，且已徵得員警原諒，調解成立，賠償336萬元，並依調解內容於114年參加性別平等教育課程共49小時。

懲戒法院表示，經徵詢法務部意見及審酌公務員懲戒法第10條規定等情狀，判決：「王元隆免除檢察官職務，轉任台中地方檢察署檢察事務官。」（12:08更新）

