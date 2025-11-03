為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    BMW駕駛國道恍神擦撞 賓士迴轉半圈撞護欄

    2025/11/03 10:54 記者吳仁捷／新北報導
    BMW駕駛恍神，擦撞中間車道的賓士車，導致女駕駛迴轉半圈，衝撞護欄才停下，後方目睹駕駛，為兩車捏把冷汗。（記者吳仁捷翻攝）

    BMW駕駛恍神，擦撞中間車道的賓士車，導致女駕駛迴轉半圈，衝撞護欄才停下，後方目睹駕駛，為兩車捏把冷汗。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高台北市重慶北路路段昨驚傳一輛白色BMW疑因疲勞駕駛，恍神碰撞行駛中間車道的黑色賓士，害賓士車迴轉半圈後，衝撞內側車道才停下，肇事BMW也衝到外側護欄，所幸駕駛均無大礙，但飽受虛驚。後方駕駛也將行車紀錄器畫面PO網，表示「賓士躺著也中槍」，國道警方呼籲，請勿疲勞駕駛，發生事故後，下車時也確保後方沒有來車，避免二次事故釀禍。

    國道一隊於2日下午4時許獲報，中山高南向24.6公里重慶北路路段傳出2車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心，現場無人受傷。

    警方調查，41歲齊姓男子駕駛小客車，行駛中山高南向24.6公里處，疑恍神碰撞到行駛於中線車道由28歲高姓女子駕駛的賓士轎車，高女遭撞後再擦撞內側護欄，齊男車輛則再擦撞外側護欄才停下，後方目睹駕駛，都替兩車捏把冷汗。

    由於無人受傷，警方將兩車引導到分隊受理報案，2車駕駛酒測值為零，事故現場於25分鐘後清理完畢，全線恢復通車，肇事原因仍待警方進一步釐清。

    圖為肇事BMW。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為遭撞的賓士。（記者吳仁捷翻攝）

