太嚇人！國3內車道逆向行駛10公里 六旬翁下場慘了

有民眾在社群軟體Threads貼文，指昨（1）日晚間國道3號古坑南下路段有車輛在內側車道逆向行駛，貼文一出引起網友討論。（圖擷取Threads帳號：terius.k，經授權使用）

有民眾在社群軟體Threads貼文，指昨（1）日晚間國道3號古坑南下路段有車輛在內側車道逆向行駛，貼文一出引起網友討論。國道警察表示，經查為62歲麥男逆向行駛約10公里，已違反道路交通管理處罰條例，將處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

許姓民眾在自己Threads帳號terius.k貼文指出，古坑路段.南下內側逆向，更標記國道三號、逆向，短短10多小時貼文，引起數萬觀看人次。貼文影片中可看到，許姓民眾開著轎車在國道三號行駛，剛駛入內側車道時，眼前突然一輛白色車輛迎面而來，讓他緊急反應閃避，幸運化解這場驚魂記。

請繼續往下閱讀...

影片貼出後引起民眾熱烈討論「真的會嚇死人」、「人生走馬燈走了一輪」、「真的嚇瘋了」，還有人因為聽到車內播放著《挪威的森林》，歪樓留言「或許我不該問，讓你平靜的心再起漣漪」、「快到伍佰老師都來不及唱」。

國道警局第8大隊古坑分隊長蔡源璋指出，該昨晚接獲通報指1輛汽車在南向275公里處由南往北逆向行駛於內側車道，立即派遣巡邏車前往處理，員警在南向266.8公里處，62歲攔獲由麥男駕駛的車輛，並將他即引導至外側路肩。

蔡源璋表示，經查麥姓男子從古坑服務區進入國道逆向行駛約10公里，幸未造成意外事件，但其行為違反道路交通管理處罰條例在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛之規定，將處以6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法