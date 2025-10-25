虧大！天兵偽造A流證明想騙3天假 判關5個月

法院判決。（示意圖）

宋姓男子為陸軍步兵249旅士兵，去年3月收假時，為了多放2、3天假，竟上網自行下載、變造診所的A型流感診斷證明騙劉姓連長，不過被連長戳破要求立刻歸營，但宋男仍不歸營，直到隔天早上由部隊派人找回，並送憲兵隊移送法辦；法院認為他想騙2、3天假，但無永久不歸營意圖，雖未構成軍法詐偽免除職役罪，但一、二審都依偽造文書罪判他5月，可上訴。

這名宋姓士兵，2024年3月3日晚上7點30分原本要收假返回營區，但宋男為了要多放2、3天假，以手機從網路下載某家診所A型流感診斷證明書並加以塗改，在當天下午5點40分時，以LINE向劉姓連長謊稱感染A型流感，並傳偽造的診斷證明書當證明，連長仔細一看察覺有異，要求準時收假返營，但宋男沒有回到部隊，直到隔天上午7點多，才被部隊幹部查獲帶回。

苗栗地院審理時，宋男坦承犯行，考量透過手機修圖軟體變造診斷證明書，足生損害於部隊的出缺勤管理，所為甚屬不該，加上有前科，依偽造文書罪嫌判處5月徒刑。

此外，苗栗地檢另起訴宋男涉嫌陸海空軍刑法第37條第1項詐偽免除職役罪嫌，該罪法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。

不過一審認為，所謂「意圖免除職役」，應是指行為人永遠不想擔任某軍職，或不想繼續為現役軍人，而欲終局、完全解消該身分，而宋男變造證明僅是想請假2至3日，但無意藉此永久不返回部隊，因此不構成該罪，該部分不另為無罪諭知。

檢方不服上訴二審，台中高分院認為，宋男想誆騙長官自己得A流，暫時不想歸營，其也無法以此診斷達到長期、甚至終身不歸營目的，認定原審認事用法、量刑均妥適，駁回上訴。

