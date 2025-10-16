為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    吸膠男街頭「褲脫一半」想性侵女子被活逮 北檢聲押、北院請回

    2025/10/16 11:14 記者張文川／台北報導
    59歲徐姓街友前晚吸完強力膠後，行走在台北市三民路上，靠近拉住一名出門倒垃圾的年輕女子，還脫下自己褲子作勢欲性侵，台北地檢署認為徐男居無定所，有逃亡之虞，向法院聲請羈押；台北地院今晨裁定無保請回。（資料照）

    59歲徐姓街友前晚吸完強力膠後，行走在台北市三民路上，靠近拉住一名出門倒垃圾的年輕女子，還脫下自己褲子作勢欲性侵。女子驚聲尖叫，引來熱心路人協助報警逮人。警方逮捕徐男，依公然猥褻、強制、性騷擾防治法等罪送辦；台北地檢署認為徐男居無定所，有逃亡之虞，向法院聲請羈押；台北地院今晨裁定無保請回。

    警方調查，案發時被害女子出門要倒垃圾，卻被徐男盯上，拉扯中竟直接脫下褲子，意圖性侵。女子大聲尖叫引發關注，附近路人及騎士全都靠過去幫忙制止並報警，警員到場將徐男逮捕。警詢後，依公然猥褻、強制、性騷擾防治法等罪，昨將徐男移送北檢複訊。

    檢察官偵訊後認為，徐男涉犯公然猥褻、強制、性騷擾防治法等罪且居無定所，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

    北院法官開庭審理後，認為無羈押必要，裁定無保請回。理由尚未出爐。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

