妳愛我還是他？高雄男疑爭風吃醋遭正牌男友砍死

吳姓男子行凶時不慎斷指送醫治療。（民眾提供）

許姓男子與王姓女子有感情糾紛，許男帶友人到王女租屋處談判，被王女的李姓男友嗆聲「七逃哪裡？」，雙方爆發肢體衝突，李男拿折疊刀狠刺17刀，其中9刀傷及要害，許男送醫宣告不治，李男和吳姓友人都被檢方依殺人罪起訴。

檢方指出，今年6月3日上午9點多，許姓男子（26歲）在蔡姓友人（26歲）的陪同下，前往王姓女子（20歲）位於苓雅區的住處談判，由於王女與李姓男友（24歲）及吳姓室友（23歲）同租，許、蔡兩人到場時，王女3人正在屋內喝酒聊天，當得知許男來意後，王女多次勸許男先離開，不要在家裡鬧，但許男不聽勸，又找了一位鄭姓友人（30歲）到場助陣。

李姓男子男許男不可理諭，竟拿折疊刀朝許男逼近，但馬上遭蔡、鄭兩人壓制在餐桌，吳男見狀，也拿刀攻擊許男，雙方爆發嚴重肢體衝突，過程中，吳男不慎斷指，王女於勸阻時，手部也不慎遭李男持刀劃傷，而許男則身中17刀，送醫搶救後宣告不治。

警方到場後逮捕李、吳兩人送辦，檢警偵訊時，李、吳供稱，許男被嗆聲「七逃哪裡？」失去理智先出手攻擊他們，他們只是出於防衛才會拿刀赫阻，沒想到最後竟釀出人命，檢方偵結後依殺人罪起訴李、吳兩人，送交國民法官審理。

