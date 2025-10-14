為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中贓車遇警喝令「下車」 竟沿路連撞5車逃逸

    2025/10/14 06:43 記者黃旭磊／台中報導
    這輛本田轎車（如圖）懸掛已註銷車牌，昨天傍晚在台中市文心路被員警發現攔查，當警方喝令「下車」，駕駛竟拒絕攔查沿路連撞5車肇事逃逸，最後陷入車陣，車上兩人棄車離去。（讀者提供）

    這輛本田轎車（如圖）懸掛已註銷車牌，昨天傍晚在台中市文心路被員警發現攔查，當警方喝令「下車」，駕駛竟拒絕攔查沿路連撞5車肇事逃逸，最後陷入車陣，車上兩人棄車離去。（讀者提供）

    台中捷運綠線旁文心路鬧區13日傍晚5時許發生嚴重肇逃事故，2名嫌疑人駕乘懸掛註銷車牌本田轎車，遇警方攔阻，竟加速沿文心路往北高速竄離，沿途擦撞5輛民車，最終受困於台灣大道路口車陣動彈不得，駕駛與男乘客棄車徒步逃離路口。

    目擊駕駛稱「警察踹車門，踹到鞋子掉了」、「前面幾台閃的超快 平時讓救護車都沒這麼快」，台中市第四警分局今凌晨表示，火速鎖定對象追緝中。

    台中市警四分局指出，自小客懸掛註銷牌照行跡可疑，大墩派出所警網示意駕駛停靠路旁受檢，未料，嫌疑車輛假意靠邊後，竟突加速逃逸，沿文心路往北方向高速竄離，逃逸過程中，先後在文心路沿線碰撞5輛車，最終受困於台灣大道路口車陣中動彈不得。

    駕駛及乘客共2人衝撞停等紅燈車輛後，隨即棄車徒步逃離，沿途橫衝猛撞竄逃過程中，造成兩輛Toyota（豐田）轎車等5輛車板金及車體損失，沒有路人受傷。

    大墩派出所表示，該車肇逃後，員警隨即封鎖文心、台灣大道路口進行蒐證，並通報交通分隊協助，經現場鑑驗，本田車內未發現違禁物品，已掌握車主身分，正循線查緝實際駕駛人及同車乘客到案。

    警方說，針對涉案車輛懸掛吊銷、註銷車牌，涉違反道路交通管理處罰條例第12條規定，依法移置保管贓車，並將對車主依法裁罰3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播