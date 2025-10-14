台中贓車遇警喝令「下車」 竟沿路連撞5車逃逸

這輛本田轎車（如圖）懸掛已註銷車牌，昨天傍晚在台中市文心路被員警發現攔查，當警方喝令「下車」，駕駛竟拒絕攔查沿路連撞5車肇事逃逸，最後陷入車陣，車上兩人棄車離去。（讀者提供）

台中捷運綠線旁文心路鬧區13日傍晚5時許發生嚴重肇逃事故，2名嫌疑人駕乘懸掛註銷車牌本田轎車，遇警方攔阻，竟加速沿文心路往北高速竄離，沿途擦撞5輛民車，最終受困於台灣大道路口車陣動彈不得，駕駛與男乘客棄車徒步逃離路口。

目擊駕駛稱「警察踹車門，踹到鞋子掉了」、「前面幾台閃的超快 平時讓救護車都沒這麼快」，台中市第四警分局今凌晨表示，火速鎖定對象追緝中。

台中市警四分局指出，自小客懸掛註銷牌照行跡可疑，大墩派出所警網示意駕駛停靠路旁受檢，未料，嫌疑車輛假意靠邊後，竟突加速逃逸，沿文心路往北方向高速竄離，逃逸過程中，先後在文心路沿線碰撞5輛車，最終受困於台灣大道路口車陣中動彈不得。

駕駛及乘客共2人衝撞停等紅燈車輛後，隨即棄車徒步逃離，沿途橫衝猛撞竄逃過程中，造成兩輛Toyota（豐田）轎車等5輛車板金及車體損失，沒有路人受傷。

大墩派出所表示，該車肇逃後，員警隨即封鎖文心、台灣大道路口進行蒐證，並通報交通分隊協助，經現場鑑驗，本田車內未發現違禁物品，已掌握車主身分，正循線查緝實際駕駛人及同車乘客到案。

警方說，針對涉案車輛懸掛吊銷、註銷車牌，涉違反道路交通管理處罰條例第12條規定，依法移置保管贓車，並將對車主依法裁罰3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。

