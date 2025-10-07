中企華勤違法登台！3台籍主管判刑6月 認罪協商不得上訴

中國華勤技術公司未經主管機關許可，違法在台設立據點從事業務活動，旗下3名台籍主管因涉案遭檢方起訴。示意圖。（路透）

中國華勤技術公司未經主管機關許可，違法在台設立據點從事業務活動，旗下3名台籍主管因涉案遭檢方起訴。士林地方法院審理，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，判處主管陳文峰、張金水、蕭錦隆有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付新台幣50萬元。法官指出，本案屬認罪協商判決，法院依被告與檢察官協商結果量刑，因此原則上不得上訴。

判決指出，華勤公司為中國知名筆電製造商，主要負責筆記型電腦設計與代工業務。被告陳文峰任該公司筆記本事業部副總裁、張金水為總監、蕭錦隆為硬體部經理。3人自2017年起，受華勤公司指派，在台成立啟晟公司，並以該公司名義租用台北市辦公室，實際為華勤公司從事筆電硬體與軟體設計研發工作。公司員工的招募、薪資核發、設計案執行，皆由華勤總部直接控制與審批，啟晟公司形同華勤在台的分公司。

此外，華勤公司甚至透過其財務共享系統，自上海帳戶直接撥款至啟晟公司帳戶，用以支付運作費用與員工薪資。該公司開發台灣客戶需求後，透過啟晟公司與本地廠商洽談，再將設計成果回傳中國生產，違反兩岸人民關係條例中未經許可不得在台從事業務活動規定。

2020年底，張金水與蕭錦隆又在華勤授意下，以761萬元資金收購啟晟公司，改名為凌昇公司，延續同樣的運作模式，繼續為華勤承接筆電研發與設計案，並沿用原有人事制度與財務流程，非法經營情節明確。

法院認為，3名被告均知悉華勤未獲經濟部許可卻仍積極在台從事業務，行為明確違法，惟3人並非主要決策者，且坦承犯行、認罪協商成立，因此量處有期徒刑6月，緩刑2年並各繳50萬元。

此外，法院依刑事訴訟法第455條規定，以協商判決（認罪協商）方式處理本案，若被告與檢察官間的協商程序合法成立，且法院依協商內容量刑，如宣告緩刑或判處2年以下有期徒刑，該判決即屬終局判決，原則上不得上訴。

