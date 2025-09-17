中山高五股4車連環撞 貨車司機撞前車夾困身亡

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清；圖為胡姓死者座車夾困。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/17 09:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高五股出口匣道路段今天凌晨驚傳死亡車禍，國道警方獲報南下32.3K處傳出四車連環車禍，警方到場，發現一名貨車胡姓駕駛夾困車內，消防人員趕抵協助脫困，緊急送醫仍傷重不治；相關單位研判，當時前方施工回堵，胡姓死者駕小貨車要下匣道，不明原因撞及前方大貨車，釀成四車事故、一死兩傷，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

國道一隊今天凌晨0時01分獲報，中山高南向32.3公里五股出口發生4部車輛事故，其中1輛小貨車駕駛受困車內，巡邏車趕抵，通知高公局交控中心及119消防車、救護車，消防到場協助31歲胡姓駕駛脫困送醫，但仍因傷重急救無效不治。

請繼續往下閱讀...

警方調查事發原因，發現胡姓死者駕駛小貨車行經中山高南向32.3公里五股出口，不明原因撞擊前方49歲黃姓男子駕駛的營業大貨車後車尾，黃男再往前推撞28歲童姓男子駕駛轎車，童男座車再推撞前方55歲張姓男子駕駛的營業大貨車，造成總計4部車事故，胡姓駕駛受困車內。

消防人員到場，緊急以破壞器具協助胡男脫困，胡男經消防救護人員研判OHCA，緊急送往林口長庚醫院急救，於1點43分急救無效宣告死亡，胡姓駕駛酒測值待相驗，其餘人駕駛酒測值均為0.00mg/L，事故現場於2時37分排除，詳細的肇事原因仍待警方分析研判，死因將報請檢方相驗釐清。

據了解，胡姓死者當時開車載運衣物從台北送到五股，當時前方施工車流有回堵，胡男不明原因撞擊前方營大貨車後車尾，引發連環事故；國道警方呼籲駕駛人應遵守交通規則，開車務必要隨時注意前方動態，保持安全距離，上路前養足精神，切勿疲勞駕駛，維護行車安全。

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車（見圖），造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救送醫不治（見圖），車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清；圖為胡姓死者座車夾困。。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股出口今天凌晨傳出小貨車撞擊前方大貨車，造成胡姓駕駛夾困，獲救仍身亡，車禍肇因仍待調查釐清；圖為遭胡男撞擊車輛推撞前車。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法