    首頁　>　社會

    神明都在看！男偷克明宮神像被逮 連2年前偷的神劍也被查獲

    主祀關聖帝君的克明宮，2、3年前也有金色寶劍（神劍）失竊。（記者陳鳳麗攝）

    主祀關聖帝君的克明宮，2、3年前也有金色寶劍（神劍）失竊。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/10 07:25

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕林姓男子出獄不久就到主祀關聖帝君的克明宮，偷走玄天上帝神像，警方在林男住處找到該尊神像，還在其房間意外找到克明宮在2年多前遺失的神劍，林男辯稱神像是在公墓撿到，神劍是在古董店買的，惟林父跟警方說「兒子偷回來的」，南投地院以竊盜罪名各判刑4個月、5個月，應執行7個月。

    有毒品、竊盜等前科的林姓男子，去年6月才出獄，10月11日傍晚即到竹山鎮克明宮，看主殿沒有人，把一尊玄天上帝神像偷走，該宮主委楊非武後來到主殿巡看，發現一尊玄天上帝神像不見，調閱監視錄影畫面，看到林男抱走神像，並騎機車離開。

    楊非武除了馬上報警外，也擲筊請示主祀的關聖帝君，關聖帝君告知「明天就會有消息！」果然竹山警方隔日就查出林男，並在他家找到神像。

    警方後來也在林男的房間發現一把金色寶劍（神劍），而克明宮2年多前也報案指稱一把金色寶劍失竊，警方請楊非武來指認後，確定就是克明宮失竊的神劍。

    林男辯稱，神像是在竹山的一處公墓發現，因此請回家供奉；至於金色寶劍是3、4年前向古董店買的。不過林男的老爸戳破他的謊話，告訴警方「寶劍是兒子偷回家的！」

    林男一直到法院審理期間才坦承神像和金色寶劍都是偷的，南投地院法官將林男依竊盜罪名，分別判處4個月和5個月有期徒刑，合併應執刑7個月。

    竹山克明宮的玄天上帝神像被偷，廟方擲筊請示，關聖帝君告知「明天就有消息」，果然竹山警方隔日就查出林男。（記者陳鳳麗攝）

    竹山克明宮的玄天上帝神像被偷，廟方擲筊請示，關聖帝君告知「明天就有消息」，果然竹山警方隔日就查出林男。（記者陳鳳麗攝）

