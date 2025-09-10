興達電廠火警 永安6里長要求停機徹查、不排除圍廠

2025/09/10 01:54

〔中央社〕、林巧璉高雄10日電）高雄興達發電廠昨晚發生火警，爆炸聲響嚇壞不少在地居民，永安區6里里長皆到場關心並發表聯合聲明說，台電應公開說明並停機徹查，否則不排除圍廠抗爭。

新港里長何應成接受媒體聯訪表示，在場6位里長從晚間8時許一直等到晚間11時許都等不到台電的說明，「台電是跟媒體說明，卻沒有跟里長答覆，真的很可惡」。

請繼續往下閱讀...

興達發電廠9日晚間8時許發生火警，發生事故的機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，事故原因仍在調查中。

事故後永安區6里里長，包括何應成、永安里長郭憲明、永華里長林明春、保寧里長陳文印、維新里長蔣福山、鹽田里長柯男烈等人皆到場關心，6人在晚間11時許發表聯合聲明要求台電10日上午至永安區公所公開說明此次事故原因。

「方圓5公里外連門都會震動」，何應成說，事故已造成民眾惶恐，在此次意外真相釐清前一定要停機，一定要確保安全無虞才能再運轉，也呼籲市政府一定要強硬起來，不能讓居民這樣擔心受怕。

蔣福山說，第一次試運轉時未跟地方說明，「首次測試有些異味，經反映台電說那是因為新油漆會有些味道」。

陳文印表示，政府的能源政策一定要保障在地里民安全，不能犧牲在地里民，一定要檢查工安無虞才能運轉，「永安區肩負發電任務，在地要求的不只是回饋，也希望能住得安心」。（編輯：洪(啟)原）1140910

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法