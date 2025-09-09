宜蘭公布88支照相桿位置 今年暫居「測速王」竟是這支

位於宜蘭蘇澳鎮台9線103公里處的南下測速桿，限速50公里，年初迄今已取締破6千件，暫居「宜蘭測速王！」（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府警察局近日公布「固定式科學儀器執法設備設置地點」，縣民為避免荷包失血，瘋狂轉發相互提醒，縣警局今年新增2處執法點，累計88支照相桿，其中位於蘇澳鎮台9線103公里處的南下測速桿，年初迄今已取締破6千件，暫居「宜蘭新測速王！」

去年受到0403地震影響，車流量減少，宜蘭交通違規取締件數大縮水，礁溪鄉191線4公里處的固定式測速照相桿，榮登「測速王」，但抓到超速僅3234件，不及前年位在蘇花路廊新澳隧道北上測速桿的一半。

今年車潮明顯回溫，往返花蓮車流量也變多，測速照相取締件數倍增，前年、去年「測速王」易主。據縣警局統計，截至目前累計最多件數的新「測速王」，是位在蘇澳鎮台9線103公里處的測速桿，年初迄今破6千件，已是去年礁溪測速王件數的2倍。

縣警局交通隊推估，去年受地震影響，民眾出遊少，隨著花蓮交通、觀光復甦，以及政府鼓勵國旅下，今年前往花蓮車流量倍增，這支測速桿靠近蘇花路廊入口不遠處，最高速限50公里，加上10公里寬容值，車速若超過60公里就會被拍照，提醒行經該處要注意車速。

交通隊表示，針對縣內固定照相桿，每半年都會檢討執行成效，9月起新增頭城鎮台2線123公里處大溪段北上，速限50公里，以及壯圍鄉宜9線3公里處中央路三段南下，速限大車50公里、小車60公里，新增原因多為地方居民反映車速快，評估後有新增必要。

交通隊指出，全縣88支固定式照相桿中，12支為區間測速、4支闖紅燈，其餘均為測速桿；台9線蘇花改禁行普通重機科技執法有3處；全線路口科技執法20處，其中以礁溪鄉違規停車等件數最多。

宜蘭今年截至目前累計取締最多件數的新「測速王」，是蘇澳台9線103公里處的南下測速桿。（記者王峻祺攝）

