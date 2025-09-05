假交易吞佶城2.7億 女會計主管聲押禁見

佶城實業公司女會計主管吳麗卿。（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，鬆緊帶進出口商佶城實業公司女會計主管吳麗卿，涉虛設7家公司進行假交易，侵吞款項約2.7億元，台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分11路搜索吳女等10人住居所等共11處所，並通知吳等10人到場查證，今晨訊後依刑法業務侵占、背信、業務文書登載不實及違反商業會計法填製不實會計憑證、洗錢防制法洗錢等罪嫌聲押禁見吳女。

同案被告，吳女丈夫曾燕鵬及曾的女兒曾詩婷，涉洗錢防制法等罪，各10萬元交保，另外虛設公司的人頭負責人也都交保。

佶城設立於1994年，經營項目包含鬆緊帶織帶、粘扣帶、緞帶蕾絲拉鏈買賣及進出口業務，及各種成衣鞋類紡織品、配件買賣及進出口業務。

檢警獲報，佶城實業公司原本是曾家兄弟合資的家族企業，事後因為經營起糾紛，雙方互提告訴，本案主嫌吳女是佶城實業公司負責人的大嫂，長期擔任會計及出納工作，她涉嫌從2007年至2021年，虛設7家公司，進行鬆緊帶原物料假交易，侵吞公司資金約2.7億元。

檢察官今日指揮新北處，持法院核發搜索票，搜索吳女等10人住居所等共11處所，另通知吳女等10人到場查證，全案朝涉刑法業務侵占、背信、業務文書登載不實及違反商業會計法填製不實會計憑證、洗錢防制法洗錢等罪嫌偵辦。

吳女丈夫曾燕鵬訊後10萬元交保。（記者王定傳攝）

