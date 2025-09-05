涉包庇賭博業者 北投分局保防組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

台北市警北投分局保防組長楊健良。（記者王定傳攝）

2025/09/05 07:38

〔記者王定傳／台北報導〕台北市警北投分局保防組長楊健良，疑在萬華分局任內，涉包庇轄區內賭博業者「福星電子遊戲場」，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處等單位，兵分31路搜索楊男的辦公室、福星電子遊戲場等處，約談楊健良等13人，今日訊後依貪污治罪條例、刑法包庇賭博等罪嫌諭令楊健良及前台北市長柯文哲隨扈林義偉各80萬元交保並限制出境出海。

其他被告部分，賭場負責人李冠龍涉意圖營利賭博200萬元交保，賭場現場負責人賴泓東50萬元交保；前記者、某議員助理吳岳修也涉意圖營利賭博30萬元交保；賭場幹部賴建興、劉怡昀、劉顯源各以10萬元交保，賭場員工及女荷官也都交保。

請繼續往下閱讀...

據了解，前台北市警察局中山分局警務員吳嘉葳為了協助萬華區的電玩業者提前知悉搜索消息，竟受委託提供前萬華分局行政組長鄧進華每月12萬元的公關費。鄧則允諾得知警方要搜索電玩店時，便將訊息透露給業者進行包庇；檢方之前才將2人起訴，另發現楊健良與轄區福星電子遊戲場關係密切，另案偵辦。

據了解，福星電子遊戲場表面上在北市萬華西門町經營合法電玩，實際上設有「密室」經營百家樂職業賭場，至於楊男約3個月前，才由萬華分局保防組長職位，調任往北投分局，但他疑似於萬華分局任內，涉包庇該業者，且疑有洩漏臨檢訊息等行為。

檢察官昨指揮台北市調處、內政部警政署督察室、台北市政府警察局督察室、刑事警察大隊、萬華分局、松山分局，搜索楊男辦公室位置、福星電子遊戲場，約談楊等13人，全案朝貪污治罪條例、刑法賭博等罪嫌偵辦，漏夜偵訊中。

北投警分局昨表示，將以「毋枉毋縱、依法究辦」的原則全力配合偵辦，若有違法情事，必定召開考績會嚴懲，絕不寬貸。

賭場負責人李冠龍。（記者王定傳攝）

前台北市長柯文哲隨扈林義偉。（記者王定傳攝）

前記者、某議員助理吳岳修。（記者王定傳攝）

賭場現場負責人賴泓東。（記者王定傳攝）

