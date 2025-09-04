影片曝光！女單車騎士宜蘭慘摔提國賠 後方車1家4口熱心幫忙被讚爆

陳女摔車影片曝光，所幸後方車煞停，車上1家4口也緊急下車幫忙，熱心舉動被讚爆！（民眾提供）

2025/09/04 14:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台北市陳姓女子今年3月騎自行車行經宜蘭縣礁溪鄉大塭路及塭底路口摔車，指控下方排水溝孔隙過大害她摔車，造成頸椎脊髓損傷，向宜蘭縣政府請求國賠遭拒。摔車影片今天曝光，陳女摔車後後方車煞停，車上1家4口也緊急下車幫忙，熱心舉動被讚爆！

據畫面顯示，陳姓女子摔車後，後方來車見狀緊急煞停，車主第一時間打雙黃燈示警，避免車輛追撞，不到10秒駕駛和副駕駛座下來1對男女上前查看，後座2名小孩也接續下車，穿戴連帽外套的小孩，還主動跑上前，將掉落的車輪移至路邊擺放，一家人第一時間伸出援手協助陳女及其親友，他們的善心之舉，深獲民眾肯定。

陳女傷後向宜蘭縣政府請求國賠6700萬元，但縣府國賠小組認為，排水溝相關設施設置，均符合規範，和國賠要件不符，予以拒絕。有民眾認為，自行車輪要陷落水溝蓋內，難度較大；業者也分析，若前車可以通過水溝蓋，後車車輪還會陷落的可能性不大。

相關單位實際測試輪胎寬度，最細也有3公分寬，水溝蓋縫隙寬度都在3公分內，不過該路段部分區域的水溝蓋上有一條縫隙，雖然也小於3公分標準，但有人認為，若輪胎剛好是騎在這條縫隙上，也是有可能會被卡住摔車。法界人士說，向縣府請求國賠雖遭拒，但仍可訴諸其他救濟管道，例如提起訴訟。

