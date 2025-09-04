為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮女教師遭性侵勒斃陳屍宿舍 兇嫌被起訴

    劉姓男子涉殺害女老師被起訴。（資料照）

    2025/09/04 09:33

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮劉姓男子因愛慕從台南來花蓮擔任偏鄉教師的蔡姓女子，今年五月趁蔡老師獨自留在教會宿舍時侵入，意圖性侵蔡老師但遭到反抗，劉男即對蔡女施暴毆打指侵得逞，隨後又勒斃蔡老師，花蓮地檢署調查後，今天依侵入住宅、侵入住宅強制性交而故意殺害被害人、殺人、強盜等罪嫌起訴。

    檢警調查，被告劉姓男子今年5月16日晚間，從窗戶擅自侵入蔡老師所居住、位在花蓮縣秀林鄉某教會2樓房間內，基於強制性交犯意，違反被害人意願著手對其為強制性交之行為，經抵抗、掙扎，劉男即對蔡女施強暴而至使其無法抗拒後，以手指對A女強制性交得逞；劉男復基於殺人之犯意，持續以雙手緊掐蔡老師頸部直至死亡。

    被告劉男又意圖為自己不法所有之犯意，基於強盜之犯意，利用先前對蔡老師施強暴行為至使其不能抗拒之狀態，強盜其手機1支、ipad mini平板1台、Macbook 1台等物得逞。

    警方調查，劉男在犯案後逃逸，並用蔡老師的手機LINE帳號傳訊息「女老師遭殺害，快去找」在教會群組中，案件因而曝光。

    劉男因患有聽語障礙又是經濟弱勢家庭，長期接受教會關懷照顧，他常以搭訕方式向年輕女性加LINE，並傳送露骨訊息與照片。蔡老師到花蓮服務後，劉男對其愛慕不已，經常騷擾蔡老師，蔡女曾因不堪其騷擾將其封鎖；劉男事後多次前往教會試圖請求對方解封，均遭拒絕。

