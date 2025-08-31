為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    腳踏車也是車！男酒後騎車闖紅燈吃2紅單 嗆警「憑什麼酒測」

    警方密錄器拍到王男騎腳踏車紅燈右轉。（記者徐聖倫翻攝）

    警方密錄器拍到王男騎腳踏車紅燈右轉。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/31 15:59

    〔記者徐聖倫／新北報導〕騎腳踏車也不能酒駕！41歲王姓男子酒後於今日清晨騎YouBike返家，行經新北市蘆洲街頭因紅燈右轉遭警方攔下，因一身酒氣警方示意配合酒測，這時王男卻嗆聲「騎腳踏車也要開單？你是法律嗎？」而王男酒測值達0.66mg/l，警方針對「慢車紅燈右轉」、「慢車酒駕」開出2張罰單，王男最高將面臨3600元罰鍰。

    據悉，今凌晨零時許，蘆洲警分局三民派出所派員巡邏，行經仁愛街、民族路口，撞見王男騎著腳踏車但重心非常不穩，而且還紅燈右轉，於是將他攔停。員警一靠近就聞到濃濃酒味，隨即示意接受酒測。

    王男一聽需要酒測，直呼自己又不是騎機車、憑什麼酒測，還嗆警「你是法律嗎？」員警不慌不忙解釋腳踏車屬「慢車」，道路交通管理處罰條例中慢車也是被規範的交通工具之一，一樣不能酒駕、闖紅燈。

    王男見警方有理有據，於是配合酒測，果不其然測出0.66mg/l高標。王男表示自己就是不想酒駕才騎腳踏車、沒料到還是違規，最終警方對王男開出2張罰單，其中「慢車紅燈右轉」最高可罰1600元，而「慢車酒駕」最高可罰2400元。

    警方呼籲民眾，酒後切勿駕駛任何交通工具，叫車返家、叫代駕、由指定駕駛載離等，才是最安全的方法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

