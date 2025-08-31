高雄仁武清晨透天厝火警 消防局迅速撲滅

高雄市仁武區民宅火警，警消馳援滅火。（民眾提供）

2025/08/31 11:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區一棟透天厝今（31）日清晨發生火警，高市消防局出動大批人車灌救，火勢於案發後25分鐘撲滅，無人員受傷受困。經初步了解，該民宅4樓和室燃燒雜物，火警原因有待調查。

高雄市消防局清晨5時51分獲報仁武區仁雄路火警案，消防局出動15車42人前往搶救，發現現場為4樓透天厝，4樓冒出火煙，消防人員布置水線滅火，火勢於6時16分撲滅。

