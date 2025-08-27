色氣噴發難招架？泰妹「鄭楠珠」太搶手 日本AV女優意外被牽連

警方鎖定泰妹「鄭楠珠」，卻讓日本AV女優意外被查獲。（民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近期掃黃，原本鎖定對象是在老司機間口耳相傳，一名花名「鄭楠珠」的泰國妹，竟揪出3名日本櫻花妹，其中一名日本現役素人女優「良田奈」的身分意外曝光，震驚應召圈，也讓一票老司機們無緣一親芳澤，哀號遍野。

據了解，警方加入某色情Line群組後，鎖定人氣頗高年約20多歲的泰妹「鄭楠珠」，其標榜「本人實拍」照片中外型甜美，留著長髮，皮膚白皙，照片旁更標註「166公分、47公斤、軟D罩杯」，還打出「色氣噴發難以招架」、「尺度全開偷食禁果」、「肉慾胴體的致命吸」、「新鮮貨勝過即期品」等字眼，用誇張字句吸引下單，行情每50分鐘約4千至5千元。

警方事先喬裝成客人，以4千元價格與鄭談妥交易，依約進入西屯區一間摩鐵後隨即表明身分逮人，卻意外發現業者長期承租7間房間，除鄭之外，還有台籍女子1人及另2名泰籍女，其他房內還有3名走「氣質小隻馬」路線日本女子。

其中28歲「良田奈」是日本現役素人AV女優，平時自行拍攝成人影片並販售於串流平台，據悉，這已經是第二次來台「下海」，疑因首次來台「市場反應太好」，才再次來台賺外快，行情高達50分鐘2萬元，足足是泰國妹5倍。

而業者為攬客還特地替她製作性感照片，未料才上工第一天就被警方查獲，警方當天共查獲7名賣淫女子（1名台籍、3名泰籍、3名日籍），全案依違反《社會秩序維護法》裁罰，並移由移民署驅逐出境。

