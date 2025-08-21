保障防禦權或影響偵查？ 民眾黨拋廢「勾串羈押」掀法界分歧

民眾黨提案廢除「勾串羈押」事由，法界意見分歧。支持者指出可強化被告防禦權與程序正當；反對者警告可能限制檢方偵查能力，也可能迫使轉向禁止接見或通信，影響羈押實務與社會對司法信任。（資料照）

2025/08/21 10:21

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨提議刪除刑訴法「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，法界指出，此修法涉及程序正當、偵查效率與被告權益的平衡，是羈押制度關鍵議題。支持者指，可避免羈押濫用、保障被告防禦權；反對意見則認為，恐削弱檢方在重大刑案或組織犯罪中掌握證據能力，增加串證、滅證風險，並可能迫使檢方轉向禁止接見或通信，影響羈押實務與社會信任。

律師劉繼蔚表示，刪除「串證危險」僅限縮羈押事由，若被告有逃亡或滅證之虞，檢方仍能聲押，並不代表羈押制度被全面放寬。他指出，實務上檢察官可自行選擇聲押所依據的證據，並受《刑訴法》第101條第3項規範，法院原本就需審查必要性。此次修法反而要求檢方在限制辯護人閱卷時，必須提出更具體的事實與證據，僅進一步強化程序正當，並未影響羈押運作，甚至能減少國家濫用羈押削弱被告防禦的可能性，對被告而言是有利的修正。

請繼續往下閱讀...

至於外界擔心，若法院不同意檢方限制辯護人資訊，是否會造成羈押延宕或爭議？劉繼蔚則認為，這類裁定原則上不能抗告，檢方若不願讓辯護人知悉，最佳做法是不要以此為聲押依據，而應先行訊問證人或共犯。

他補充，本案雖具高度政治爭議，難免遭解讀為「有利被告」，但重罪案件結構並未動搖，重大刑案仍能依逃亡之虞聲押。實際影響較大的部分，則可能反映在禁止接見、通信的使用比例下降。

律師趙文魁則持不同看法。他直言，現行「勾串」事由雖然模糊，卻是檢方聲押常用的理由之一，刪除後影響不可輕忽，並估算目前檢察官聲押獲准率約75%至80%，若修法通過，恐降至六成左右，將對偵辦造成壓力。雖然能因此保障部分被濫行羈押者的人身自由，卻同時也會讓檢方在處理涉及共犯或證人保護的案件時更加受限，修法並非單純技術性調整，而是實質影響偵查實務的變革。

他並強調，其他修正如第93條第2項但書、具體事實與無其他替代手段的規範，影響相對有限，更多是強化檢方舉證責任、提醒法院遵守比例原則，甚至能保障律師閱卷權。真正值得審慎討論的，是否應立即刪除「勾串」事由，或應與法務部研議後提出更妥適方案。

一名曾任檢察官的律師也提醒，在重大刑案或組織犯罪中，共犯與證人往往關係密切，若缺乏羈押的震懾力，可能導致串證、滅證風險無法控制，使檢方在案件初期難以穩住證據鏈，甚至讓犯罪集團繼續運作。他認為，「勾串羈押」雖有操作模糊的問題，但若完全刪除，法院將少了一項審酌工具，只剩逃亡與滅證，恐使制度僵化，不利因應特殊狀況。

此外，修法也涉及社會觀感與人權平衡。該名律師指出，若被害人家屬看到涉案人因事由刪除而獲釋，恐認為司法偏袒被告，進一步削弱社會對司法的信任；另一方面，檢方可能轉而頻繁聲請禁止接見、通信，以避免串證，雖形式上取代羈押，實質卻同樣限制被告對外聯繫，反而造成另一層次的人權疑慮。

民眾黨主席黃國昌和立委張啓楷、陳昭姿週二提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界質疑。（記者劉詠韻翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法