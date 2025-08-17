為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    挖出妹妹「偷情筆記本」逼吐錢 男爭母逝保險慰問金下場慘了

    彰化鄭姓男子搶爭喪母7萬保險金，竟威脅妹妹要公開她的「婚外情筆記本」，被依恐嚇取財未遂判刑4個月。示意圖。（資料照）

    彰化鄭姓男子搶爭喪母7萬保險金，竟威脅妹妹要公開她的「婚外情筆記本」，被依恐嚇取財未遂判刑4個月。示意圖。（資料照）

    2025/08/17 00:17

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化鄭姓男子不滿兩個妹妹領走母親身故保險金，提告侵占失敗，竟找出大妹多年前的「婚外情筆記本」當把柄威脅，「不還錢，就把筆記給妳老公看！」大妹嚇得報警提告。陳男最後被依恐嚇取財未遂罪判刑4個月，得易科罰金12萬元。

    判決書指出，鄭男欠友人20幾萬，急於還錢，想到母親生前有投保，過世後，保險公司給繼承人慰問金7萬3344元，由兩名妹妹領取，鄭男認為這筆錢「都該歸自己所有」，提告兩個妹妹侵占，但檢方調查後認定妹妹領取合法，予以不起訴處分。

    鄭男處心積慮想討錢，偶然間翻到大妹的筆記本，裡面詳細記載她年輕時婚外情細節，竟拿來當把柄，去年傳簡訊威脅，「把保險金和先前贈予的金項鍊吐出來，否則就把筆記本給妳老公看！」大妹擔心害怕，立刻報警。

    審理時，鄭男坦承犯行。法官認為，鄭男為追討遺產，竟不思理性解決，以威脅手段造成親人恐懼，且未與妹妹和解。依《刑法》第346條恐嚇取財未遂罪判刑4月，得易科罰金12萬元。

