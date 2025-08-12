為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前新竹縣長么子鄭朝名踏出酒店 遭埋伏4男狂扁、安全帽Ｋ頭

    前竹縣長么子鄭朝名被埋伏4男狂扁、安全帽Ｋ頭。（取材自網路）

    前竹縣長么子鄭朝名被埋伏4男狂扁、安全帽Ｋ頭。（取材自網路）

    2025/08/12 18:56

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方的弟弟、前新竹縣長鄭永金么子鄭朝名，今日凌晨2點多離開新竹市一間酒店時，遭到4名男子痛毆，喝到醉醺醺的鄭朝名完全無法回擊，警方獲報派遣快打警力及偵查隊到場，目前已掌握4名動手男子的身分追緝中，初步瞭解鄭朝名不願提告。

    社群平台《洪門黑豪山》今日流出一段近2分鐘的影片，當時一群人已經要離開酒店，在等車的時候，喝的醉醺醺的鄭朝名突然遭身邊一名藍衣男揮拳，接著後面又衝來黑衣和白衣男，從背後再補了幾拳，鄭朝名被打趴在地，這時有酒客上前勸阻，短暫將雙方隔開。

    沒想到，對方下一波攻勢又朝鄭朝名攻擊，就連他躲到泊車櫃檯，藍衣男氣到從後方拿安全帽Ｋ頭，一連猛Ｋ好幾下。

    新竹市警第一分局獲報後立即派遣快打警力及偵查隊到場，調閱路口監視器並啟動調查，目前並已掌握4名犯嫌身份，刻正積極偵辦中，訊後將依刑法妨害秩序罪及傷害罪移送新竹地檢署偵辦，初步瞭解鄭朝名不願提告。對此糾紛，鄭朝方透過幕僚回應，表示對弟弟被毆並不知情，因此不予回應。

    2010年5月9日鄭朝名駕駛高級房車，在竹北市東興路自撞車禍﹔警消救護人員說，轎車疑將路邊電桿飛撞成90度後，倒栽蔥連五翻摔落稻田中，坐副駕駛座的女子飛出車外、全身泥巴，鄭送醫後初步檢查幸好僅擦撞輕傷，警方對鄭酒測值為每公升0.16毫克。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播