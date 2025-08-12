前新竹縣長么子鄭朝名踏出酒店 遭埋伏4男狂扁、安全帽Ｋ頭

前竹縣長么子鄭朝名被埋伏4男狂扁、安全帽Ｋ頭。（取材自網路）

2025/08/12 18:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方的弟弟、前新竹縣長鄭永金么子鄭朝名，今日凌晨2點多離開新竹市一間酒店時，遭到4名男子痛毆，喝到醉醺醺的鄭朝名完全無法回擊，警方獲報派遣快打警力及偵查隊到場，目前已掌握4名動手男子的身分追緝中，初步瞭解鄭朝名不願提告。

社群平台《洪門黑豪山》今日流出一段近2分鐘的影片，當時一群人已經要離開酒店，在等車的時候，喝的醉醺醺的鄭朝名突然遭身邊一名藍衣男揮拳，接著後面又衝來黑衣和白衣男，從背後再補了幾拳，鄭朝名被打趴在地，這時有酒客上前勸阻，短暫將雙方隔開。

沒想到，對方下一波攻勢又朝鄭朝名攻擊，就連他躲到泊車櫃檯，藍衣男氣到從後方拿安全帽Ｋ頭，一連猛Ｋ好幾下。

新竹市警第一分局獲報後立即派遣快打警力及偵查隊到場，調閱路口監視器並啟動調查，目前並已掌握4名犯嫌身份，刻正積極偵辦中，訊後將依刑法妨害秩序罪及傷害罪移送新竹地檢署偵辦，初步瞭解鄭朝名不願提告。對此糾紛，鄭朝方透過幕僚回應，表示對弟弟被毆並不知情，因此不予回應。

2010年5月9日鄭朝名駕駛高級房車，在竹北市東興路自撞車禍﹔警消救護人員說，轎車疑將路邊電桿飛撞成90度後，倒栽蔥連五翻摔落稻田中，坐副駕駛座的女子飛出車外、全身泥巴，鄭送醫後初步檢查幸好僅擦撞輕傷，警方對鄭酒測值為每公升0.16毫克。

