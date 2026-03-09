以色列空襲貝魯特 成功狙殺伊朗精銳聖城部隊指揮官

以色列和黎巴嫩真主黨上週重啟戰端，8日貝魯特以及黎國南部、東部地區均遭到以軍猛烈轟炸。圖為黎巴嫩南部空襲現場。（法新社）

以色列已連續數日空襲黎巴嫩，造成近400人身亡。以色列軍方8日證實，當天清晨襲擊了黎國首都貝魯特（Beirut），目標是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）「聖城部隊」（Quds Force）指揮官。這是以色列的軍事行動範圍首次擴大至貝魯特市中心。

路透報導，以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）上週重啟戰端，8日除了貝魯特市區首次發生無人機襲擊，包含貝魯特南部郊區，以及黎巴嫩南部、東部地區均遭到以軍猛烈轟炸。

請繼續往下閱讀...

以色列軍方發布聲明稱，本次攻擊目標是伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城部隊」的關鍵指揮官，但並未透露其姓名。聲明指稱：「聖城部隊駐黎巴嫩軍團的多名指揮官一方面為伊斯蘭革命衛隊在伊朗境內作戰，一方面策劃並實施針對以色列及以國平民的恐怖攻擊。」

1名以色列軍方消息人士透露，8日的攻擊目標是5名聖城部隊高級官員，其分別領導情報和財政單位。

黎巴嫩衛生部指出，以色列8日發動空襲造成4人身亡，總死亡人數升至394人，其中包括至少83名孩童和42名婦女。

以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）聲稱，截至目前以軍已擊斃約200名真主黨武裝份子。真主黨方面則尚未公布其武裝人員的傷亡人數。

與此同時，以色列軍方8日證實，2名以色列士兵在黎巴嫩南部喪生，這是自戰爭爆發以來以軍首次傳出人員傷亡。

以色列8日空襲黎巴嫩南部一座巴勒斯坦難民營。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法