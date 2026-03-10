為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    扯！保二警竟繳回假槍彈 槍枝重量落差、彈匣無法裝填被識破

    2026/03/10 18:53 記者陸運鋒／新北報導
    保二總隊平時都會在負責守護的「關鍵基礎設施」進行演練。（資料照）

    警政署保安警察第二總隊機動中隊林姓警員，上週六（7日）執行完「關鍵基礎設施」巡邏後，卻繳交模擬槍及假子彈11顆，值班同仁複查後，抓包槍枝、彈夾重量明顯有落差，子彈沒編號且彈匣無法裝填子彈，疑遭調包，林員則辯稱太累才會「誤繳」，保二總隊已報請台北地檢署偵辦釐清動機。

    保二總隊防護關鍵基礎設施超過40處，包括電廠、天然氣接收站、電信與衛星機房、科學園區等，而第一大隊機動中隊約在2年前擴編時成立，負責支援警力較欠缺的關鍵基礎設施巡邏及維安，至於目前全國警用配槍為華瑟半自動手槍（Walther PPQ M2），皆統一填裝9乘19公釐帕拉貝倫彈，是手槍及衝鋒槍所使用的無緣間縮式子彈。

    據了解，35歲林員為警專27期畢業，從警約15年左右，曾在台北市警局轄下分局服務，保二擴編後調往第一大隊機動中隊，平時表現中規中矩並無異常，去年考績為甲等，而他近期規劃與朋友創業，並在過年前提出離職、今日生效，自稱前陣子因父親過世的關係，導致壓力大且近期較疲累。

    據查，林員本月7日，擔服新北市某關鍵基礎設施下午1時至5時巡邏勤務，結束後返回新店駐地繳交模擬槍及假子彈11顆，值班同仁於半小時內實施複查，先察覺林員所繳回的子彈型號底部無編號，再仔細檢查槍枝重量明顯有落差，且彈匣無法裝入真的子彈，與警用手槍有明顯差異，識破林員繳回的是假槍及假子彈。

    據知，值班同仁及主管立即至林員寢室追查，發現林員將警用手槍及子彈11發放在手提袋腰包，林員則供稱，因近期因家裡私事導致精神不濟，才會「誤繳」自己所購買訓練的模擬槍及假子彈。

    保二總隊表示，由於林員繳交模擬槍行為不尋常，已秉持不枉縱、不包庇的態度，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，將涉嫌違反槍砲彈藥刀械管條例及侵占的林員函送偵辦，全案已繫屬司法偵查程序，至於是否另有隱情仍待釐清。

    保二強調，案發前林姓警員即已申請離職，本大隊仍持續追查責任，並自檢依法究辦，嚴正要求所屬加強械彈清點與管理，律定各級幹部強化落實監管械彈領繳及內部管理，避免類似情事再度發生。

